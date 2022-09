Končno razkrit: Ferrari ima prvi SUV #foto

Ferrari s športnim terencem, resda zelo dinamičnim, sledi zgledom znamk kot sta Lamborghini in Aston Martin. Novi purosangue je dolg 4,9 metra, širok je dva metra in visok 1,59 metra. Ima tudi 18,5 centimetra oddaljenosti od tal. V primerjavi z lamborghini urusom je nekoliko daljši in nižji.

Če je oblika za Ferrari povsem nova - do zdaj smo sicer poznali ferrarije s konfiguracijo sedežev 2+2 - je pogon na ravni do zdaj videnih superšportnikov iz Maranella. Avtomobil tako poganja atmosferski 6,5-litrski motor V12, ki so ga vzeli iz modela 812 superfast in ga nekoliko dodelali. Zaradi višje mase vozila so morali na primer nekaj več navora zagotoviti že pri nižjih vrtljajih.

Izjemen motor V12 s 725 “konji”

Motor so namestili za sprednjo osjo, moč pa se na kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika z dvojno sklopko. Z močjo 725 “konjev” pri 7.750 vrtljajih v minuti bo purosangue najzmogljivejši športni terenec na trgu.

Pozneje bodo avtomobilu dodali še druge pogone, ki za zdaj še niso potrjeni. To bodo predvidoma tako priključno-hibridni pogon kot tudi pogon na osnovi motorja V8.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Štirikolesni pogon in tudi “terenski “ sistemi

Ferrari je za pursangueja izdelal povsem novo platformo, ki omogoča nov karoserijski tip avtomobila, a še vedno tudi nizek aerodinamični upor in koriščenje vrhunskega nadzora podvozja iz svojih superšportnikov.

Poleg štirikolesnega pogona ima tudi štirikolesno krmiljenje in nov aktivni sistem nadzora podvozja, ki bo v ovinkih nadziral nagibanje avtomobila. Kot prvi ferrari je dobil celo sistem za nadzorovan spust.

Notranjost brez centralnega zaslona na dotik

Notranjost je podobna modelu SF90 stradale. Zadnja vrata so vpeta zadaj, prtljažnik je z 487 litri pričakovano do zdaj največji v ferrarijih. Centralnega zaslona ni, saj bosta imela voznik in sovoznik vsaj svoj ločen zaslon. Prek njih pa ne bo možnosti koriščenja integrirane navigacije - Ferrari je dal popolno prednost vmesnikoma CarPlay oziroma Android Auto.

Cene bodo očitno vrtoglave

Pri Ferrariju so na predstavitvi potrdili, da bo purosangue ostal ekskluzivni model in da ne bo presegel 20 odstotkov celotne prodaje podjetja. Letos bo Ferrari prodal okrog 12 tisoč avtomobilov, kar za novi športni terenec napoveduje okrog 2.500 prodanih vozil.

Od neposredne konkurence pa purosangue ni le zmogljivejši, temveč tudi dražji - cene zanj se bodo začele blizu 400 tisoč evrov.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari