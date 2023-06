Registracije po Evropi: na vrhu dva povsem različna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V maju je avtomobilski trg v Evropi doživel lepo rast prodaje, med posameznimi modeli pa sta prevladovala dva v marsičem nasprotna modela - dacia sandero in tesla model Y.

Na 28 evropskih trgih so trgovci maja letos prodali 1,1 milijona novih avtomobilov, istega meseca lani pa 943 tisoč avtomobilov, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. To kaže na dober položaj trga, predvsem pa na manjše dobavne roke za naročene avtomobile.

Med posameznimi znamkami so bile na vrhu Volkswagen (117 tisoč), BMW (69 tisoč) in Toyota (68 tisoč) vozil, v prvi peterici sta jim sledila še Audi in Renault.

Korak pred vsemi dacia sandero in tesla model Y

Teslin model Y je bil maja drugi najuspešnejši na celotnem avtomobilskem trgu, med električnimi vozili pa še naprej nima pravega tekmeca. Foto: Gregor Pavšič Med posameznimi modeli pa je bil maja spet najuspešnejši eden najcenejših avtomobilov na trgu. Dacia sandero je zabeležil 21.745 registracij, kar je bilo 78 odstotkov več kot maja lansko leto. Na drugem mestu je bil Teslin model Y z 21.530 registracijami. Tretje mesto je pripadlo volkswagen T-rocu z nekaj več kot 18 tisoč registracijami.

Med električnimi avtomobili je bil tesli model Y še najbližje volkswagen ID.4 z 8.543 registracijami, tretji pa je bil MG 4 z 6.310 novimi registracijami.

Petnajst avtomobilov z največ registracijami - maj 2023

št. registracij maj 2023 Dacia Sandero 21.745 Tesla Model Y 21.530 Volkswagen T-roc 18.333 Peugeot 208 18.157 Renault Clio 18.078 Opel Corsa 17.405 Toyota Yaris 15.741 Volkswagen Golf 15.424 Škoda Octavia 15.183 Peugeot 2008 14.845 Ford Puma 14.477 Toyota Yaris Cross 14.134 Fiat 500 13.835 Renault Captur 13.769 Hyundai Tucson 13.712

vir: JATO Dynamics