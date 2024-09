Razkrivamo: v Slovenijo prvič prihaja tudi Teslin cybertruck #foto

Cybertruck je eden izmed prvih električnih poltovornjakov, ki še vedno kreše mnenja in pogosto pritegne pozornost javnosti tudi z različnimi pripetijami na in ob cesti. Nedvomno pa gre za enega najvpadljivejših in posebnih serijskih avtomobilov, ki mu je glede na svojo ceno v ZDA uspelo doseči solidne prodajne rezultate. V prvem polletju so jih prodali okrog 11.500, kar pa je kljub uspešnejšemu drugemu četrtletju na letni ravni še za Fordovim tekmecem F-150 lightning.

Nekateri so jih v Evropo že uvozili iz ZDA

Tesla v Evropi cybertrucka uradno ne bo prodajala, saj bi evropski trg zahteval prilagoditve vozila. Nekaj cybertruckov sodeč po objavah na spletu vendarle že vozi po evropskih cestah. To so primeri individualnih uvozov vozila iz ZDA, kar je podobno kot z ostalimi avtomobili severnoameriškega porekla. Vsak lastnik evropskega cybertrucka pa bo imel najprej nekaj težav s polnjenjem, predvsem pa s servisi - Tesla namreč ne nudi uradnega servisiranja vozilom, ki niso namenjeni evropskemu trgu.

Najprej v Mariboru, nato še v Ljubljani

Zato cybertrucki že nekaj časa krožijo po evropskih državah v promocijske namene. Iz Italije ga bodo čez dober teden prvič pripeljali tudi v Slovenijo. Tako bo 20. in 21. septembra na ogled v Europarku v Mariboru, nato se bo preselil v Ljubljano in potoval naprej v Zagreb.

V ZDA stane osnovni cybertruck z dvojnim elektromotorjem okroglih sto tisoč dolarjev (90 tisoč evrov), različica s tremi elektromotorji (845 "konjev") pa 120 tisoč dolarjev (108 tisoč evrov).

Foto: Tesla