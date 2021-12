Razkrivamo razloge: podražitev vinjet v Sloveniji bo neizbežna

Tudi po uvedbi elektronskih vinjet ostajajo njihove cene v Sloveniji nespremenjene, kar velja že zadnjih sedem let. Čeprav v volilnem letu ne gre pričakovati dviga cen vinjet, se zdi v nekaj letih njihova podražitev neizbežna. Lahko bi bila postopna in skladna z inflacijo, kakor to počnejo Avstrijci, ali pa čez nekaj let nenadna in bolj občutna. Evropo moti prevelika razlika v ceni med kratkoročnimi in letnimi vinjetami, Dars dodatne prihodke ob vse večjih stroških potrebuje za lastne investicije.

Vinjete v Sloveniji se niso podražile že sedem let, od zvišanja cestnine za tovornjake pa mineva tretje leto. Pri Darsu so prek dopisa ministrstvu za infrastrukturo, ki so ga konkretno naslovili na Direktorat za kopenski promet, pojasnili potrebe po razmisleku o cenovnem prilagajanju vinjet inflaciji v državi. Dars potrebuje prihodke iz cestninjenja za svoje delo, Slovenija bo morala skladno s smernicami Evropske komisije tudi uskladiti cene vinjet (cenovne razlike med kratkoročnimi in letnimi).

Klasične vinjete v obliki nalepke se s slovenskih avtomobilov poslavljajo. Foto: Metka Prezelj

V Sloveniji je namreč trenutno razmerje dnevnih cen vinjet različnih ročnosti 7,11. To pomeni, da je dnevna cena tedenske vinjete 7,11-krat višja od dnevne cene letne vinjete. Ciljna vrednost razmerja dnevnih cen vinjet različnih ročnosti, ki ji sledi novela direktive Evropske komisije, pa znaša od 2,9 do 5,4. To za Slovenijo pomeni, da bo treba po koncu prehodnega obdobja občutno podražiti letne ali pa poceniti kratkoročne vinjete. Predlog novele zahteva ročnosti za deset dni, en mesec, dva meseca in za vse leto. Sedemdnevne ročnosti, kakršno zdaj poznamo, predvidoma ne bo več, je Dars opozoril v dopisu infrastrukturnemu ministrstvu.

"Za cenovno politiko vinjet je odgovorna vlada. Ta na našo pobudo in predlog ministrstva za infrastrukturo sprejme ceno vinjete. Cena se res že nekaj časa ni spremenila. Ministrstvo smo že večkrat pozvali, naj razmisli o spremembi cene. Najprej zaradi indeksacije, kot to počnejo Avstrijci, s čimer bi prilagodili ceno vinjete inflaciji. Ob tem pa ima Dars pred seboj močan investicijski cikel," je za Siol.net povedal Valentin Hajdinjak, predsednik uprave družbe Dars.

Obširen pogovor s prvim možem Darsa si boste na Siol.net lahko prebrali v nedeljo. V njem še podrobneje o projektu elektronske vinjete, cenah vinjet, bližajočem se sekcijskem merjenju hitrosti na slovenskih avtocestah (kmalu na prvih treh odsekih), pa o glavnih projektih za leto 2022 in tudi o tem, kako dolgo še se bodo Belokranjci hitreje pripeljali do Zagreba kot do Ljubljane.

Dars se ne financira iz državnega proračuna, temveč si mora sredstva za investicije zagotoviti sam s cestninjenjem in krediti. Eden trenutno večjih projektov je gradnja druge cevi predora skozi Karavanke. Foto: Ana Kovač

Avstrijci ceno vinjete prilagodijo vsako leto, Avstrijci ceno vinjet letno usklajujejo z inflacijo. Od leta 2013 so letno vinjeto podražili za 11,9 evra. Foto: Asfinag

Hajdinjak izpostavlja primer Avstrije, kjer pri ceni vinjet uporabljajo tako imenovano indeksacijo oziroma usklajevanje cene z inflacijo. Od leta 2013 do leta 2021 so se cene vinjet v Avstriji vsako leto zvišale, in sicer skupno za 15 odstotkov. V tem obdobju se je vinjeta podražila za 11,9 evra.

Tudi v Sloveniji indeksacijo veljavni zakon o cestninjenju že vključuje. Pri Darsu se zato zavzemajo za to, da bi začeli to možnost tudi izkoriščati. Pandemija covid-19 je lani Darsove prihodke od vinjet oklestila za 26 odstotkov. Prodali so za 41 odstotkov manj vinjet kot leta 2019. Pred dvema letoma jim je uspelo ob rekordni gostoti prometa s prodajo vinjet pokriti 85 odstotkov stroškov cestninskih cest, ki odpadejo na lahka vozila. Zaradi mnogo manjše prodaje vinjet je bila pokritost stroškov lani še toliko nižja.

Uskladitev z inflacijo bi vinjeto podražila za 5,3 evra

Leta 2017 je bila povprečna letna stopnja inflacije v Sloveniji 1,4, leta 2018 1,7 in leta 2019 1,6 odstotka. Dars je v dopisu predlagal uskladitev cen vinjet z inflacijo, kar bi pomenilo 4,8-odstotno rast cen vinjet. Za letno vinjeto, ki stane 110 evrov, bi odšteli dodatnih 5,3 evra. S tem bi prihodnje leto Dars (ob ravni prodaje vinjet iz leta 2019, na katero se danes gostota prometa že vrača) dobil za 9,3 milijona evrov več cestninskih prihodkov.

Dolgoročno se zdi podražitev vinjet skoraj neizbežna

Po oceni Darsa bo treba vinjete v Sloveniji (če bo obveljal predlog Sveta EU) najverjetneje podražiti v osmih letih po sprejetju novele direktive. Glede na različne predloge sprememb bi imel Dars, kjer bi morali ustrezno poceniti kratkoročne vinjete, letno od 27 do 50 milijonov evrov izpada prihodkov. Po najmanj "strogem" predlogu Sveta EU, ki bi prinesel 27 milijonov evrov manj prihodkov, bi ta izpad pokrili z dvigom cene letne vinjete na 128 evrov.

Leta 2020 je imel Dars ob epidemiji covid-19 skoraj 51 milijonov evrov manj prihodkov.