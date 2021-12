Znani podatki: toliko e-vinjet je že prodal Dars

S prvim decembrom je Dars v Sloveniji uvedel elektronsko različico vinjete. Ta bo zamenjala klasično nalepko. Glavna novost je, da bo vinjeta zdaj vezana na datum nakupa, ne več zgolj na letnico. Nadzor bo Dars v prvi fazi izvajal prek kamer ob avtocestah, v primeru kršitve oziroma neustrezne vinjete pa bodo voznika ob cesti zaustavili tudi nadzorniki.

Danes do 9. ure zjutraj so prodali 9.845 elektronskih vinjet, so nam sporočili z Darsa. Velik del teh kupcev - to je 8.746 ali 88 odstotkov - je že določil datum začetka veljavnosti. Te vinjete so torej že veljavne in prvi vozniki se z njimi po cestah že vozijo. Ob tem imajo pri Darsu naročenih, a še ne plačanih 456 vinjet. Ti podatki se seveda iz ure v uro spreminjajo.