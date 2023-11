Razkritje na Češkem: Škoda ima novega, znane podrobnosti #foto

Foto: Škoda To je četrta generacija superba, če kajpak štejemo le njegove novodobne izvedenke. Škoda je originalnega superba izdelovala že v obdobju 1934–1949, danes pa je ta za češko avtomobilsko znamko največji, najprostornejši in tudi najbolj luksuzen model. Samo v tretji generaciji so od leta 2015 prodali 845 tisoč superbov.

Ker bo superb ostal zvest tudi kombilimuzinski oziroma petvratni limuzinski izvedbi – sestrski volkswagen passat ostaja le še kot karavan, prav tako pa bo s superbom nudil tudi neelektrificirane bencinske in dizelske motorje –, je Škodin avtomobil dejansko prava klasika v poplavi alternativnih pogonov, novih modelov in celo novih avtomobilskih znamk. Morda pa je Škodino razkritje superba celo njihova zadnja premiera novega modela s klasičnimi motorji.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Novi superb bo v primerjavi s predhodnikom še nekoliko večji in prostornejši, pa je bil superb že do zdaj na tem področju pravi avtomobilski pojem.

Superb bo zdaj štiri centimetre daljši (pri karavanu za 4,3 centimetra) in malenkostno višji. Vse to bo pozitivno vplivalo na prostornost potniške kabine. Prtljažnik so povečali za 20 oziroma 30 litrov in ta zdaj meri kar 645 litrov v kombilimuzinski in 690 v karavanski izvedbi. Prtljažnik je torej resnično ogromen.

Foto: Škoda

Notranjost je podobna kot pri novem kodiaqu. Pred voznikom so desetpalčni digitalni merilniki, na vrhu sredinske konzole pa deset- ali 13-palčni zaslon.

Prestavno ročico menjalnika – vse različice imajo samodejni menjalnik DSG – so prestavili ob volanski obroč.

Pod zaslonom je nekaj nepogrešljivih klasičnih gumbov, pod tem pa še enota s tremi vrtilnimi gumbi.

Šest motorjev, pogoni tudi neelektrificirani

Na voljo bo šest motorjev. Osnovno različico bo poganjal 1,5-litrski bencinski motor TSI (110 kW), ki je blagi hibrid, nato bosta na voljo še dve različici dvolitrskega bencinskega motorja TSI (150 ali 195 kW). Dizelsko ponudbo predstavlja dvolitrski motor TDI (110 ali 142 kW).

Šesti motor pa je priključni hibrid, ki združuje bencinski 1,5-litrski motor in elektromotor za sistemsko moč 150 kW. Po standardu WLTP znaša električni doseg več kot sto kilometrov. Priključni hibrid bo na voljo le za karavanskega superba. Kapaciteta baterije znaša zavidljivih 25 kilovatnih ur, polniti pa jo bo mogoče tudi prek enosmernega toka DC (moč do 50 kW).

Najzmogljivejši bencinski in dizelski motor bosta serijsko opremljena s štirikolesnim pogonom.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda