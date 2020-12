Razkrita notranjost: tak bo eden od ključnih SUV-jev #foto

Nissan postopno razkriva novo generacijo svojega qashqaija. To je zanje vsaj v Evropi ključen model, ki je nekoč začel s trendom priljubljenosti klasičnih cestnih športnih terencev - ti so klasične evropske kombilimuzine uspešno nadgradili z bolj ali manj izrazitimi terenskimi lastnostmi oziroma videzom. Qashqai ima danes na trgu mnogo številčnejšo konkurenco kot takrat in temu je namenjena tudi nova generacija avtomobila.

Novosti predstavlja tako pri obliki kot pogonu, ki bodo le še hibridni, dizelskih motorjev v ponudbi ne bo več. Foto: Nissan

V notranjosti opazimo predvsem evolucijo obstoječe Nissanove ureditve, boljše materiale in večje zaslone. Devetpalčni (23 centimetrov) zaslon na sredinski konzoli so postavili nekoliko višje, digitalni merilniki pred voznikovimi očmi bodo imeli lahko velikost 12,3-palca (31 centimetrov), zanimivost pa bo kar 10,8-palčni (27 centimetrov) opcijski projekcijski sistem na vetrobransko steklo (head-up display). Po Nissanovih zagotovilih je to največji tak sistem v razredu.

Qashqai prinaša še večjo ploščo za brezžično polnjenje telefonov, ogrevane sprednje sedeže s funkcijo masaže, brezžični internet za sedem naprav in avdiosistem Bose. Za povezljivost s telefoni iPhone bodo sčasoma ponujali tudi brezžični sistem CarPlay (sprva bo še obvezna povezava s kablom).

Avtomobil bo dobil tudi nekoliko daljšo medosno razdaljo in 74 litrov večjo prostornino prtljažnika. V njem bo tudi 12-voltna vtičnica, vrata pa se bodo lahko odpirala električno.

Novega qashqaia bodo izdelali na platformi CMF-C. Pri karoseriji bodo uporabili več lahkih materialov. Vrata bodo izdelali iz kompozitnih materialov, sprednja in zadnja, sprednje blatnike in pokrov motorja pa iz aluminija. Gola karoserija bo 60 kilogramov lažja, kot je pri zdajšnjem avtomobilu, ob tem pa tudi za 40 odstotkov bolj toga.



V primerjavi z zdajšnjim avtomobilom bo 3,5 centimetra daljši, medosje bo daljše za dva centimetra. Širši bo za 3,2 in višji za 2,5 centimetra. Prostornino prtljažnika so povečali za 50 litrov.



Osnovni motor qashqaia bo 1,3-litrski bencinski motor z blago hibridnim 12-voltnim pogonom (v dveh zmogljivostnih različicah), ki bo na voljo z ročnim ali samodejnim menjalnikom CVT. Štirikolesni pogon ostaja kot možnost, ne bo pa več dizelskega motorja.

