Nič več dizla: to so glavne podrobnosti kralja SUV #video

Uradna skica Nissana, ki napoveduje podobne žaromete kot pri juku. Foto: Nissan Pisalo se je leto 2007, ko je Nissan naredil nekaj novega. Združil je klasično avtomobilsko kombilimuzino in terensko vozilo ter na trg poslal na videz precej klasičen avtomobil, ki pa je bil nekoliko bolj dvignjen od tal: potniki so sedeli višje kot dotlej, lažje so vstopali v vozilo in imeli tudi boljši pogled na cesto. Podobnih avtomobilov pravzaprav ni bilo, zato je imel tudi Nissan precej skromne prodajne načrte.

Letno so jih nameravali izdelati le kakih 100 tisoč. Mnogo premalo, kot se je kmalu izkazalo. Sledil je pravi avtomobilski bum in tovarna v angleškem Sunderlandu je kmalu pokala po šivih. Nissan je v 13 letih prodal več kot pet milijonov primerkov tega avtomobila (v Evropi več kot tri milijone). Danes ima qashqai na trgu že 26 neposrednih tekmecev.

Nova platforma, nižja masa, večja togost

Zagotavljanje uspešne prodaje je zaradi številčne konkurence vse težje in zato Nissan pospešeno pripravlja tretjo generacijo qashqaia. To so posnetki in fotografije s testnih voženj prototipnih avtomobilov. Dokončno ga bodo razkrili spomladi, na slovenskih cestah pa ga lahko pričakujemo v poletnih mesecih.

Novega qashqaia bodo izdelali na platformi CMF-C. Pri karoseriji bodo uporabili več lahkih materialov. Vrata bodo izdelali iz kompozitnih materialov, sprednja in zadnja vrata, sprednje blatnike in pokrov motorja pa iz aluminija. Gola karoserija bo 60 kilogramov lažja. kot je pri zdajšnjem avtomobilu, ob tem pa tudi za 40 odstotkov bolj toga.

Vsi pogoni bodo le še hibridni. Foto: Nissan

Dimenzijsko nova generacija ne bo bistveno drugačna od zdajšnje. Foto: Nissan

V primerjavi z zdajšnjim avtomobilom bo 3,5 centimetra daljši, medosje bo daljše za dva centimetra. Širši bo za 3,2 in višji za 2,5 centimetra. Prostornino prtljažnika so povečali za 50 litrov.

Nič več dizelskih motorjev

O prednostih bomo poročali, ko bo mogoče qashqaia tudi že voziti. Prva napovedna fotografija kaže sprednje žaromete, ki bodo povzemali obliko novega juka.

Osnovni motor qashqaia bo 1,3-litrski bencinski motor z blago hibridnim 12-voltnim pogonom (v dveh zmogljivostnih različicah), ki bo na voljo z ročnim ali samodejnim menjalnikom CVT. Štirikolesni pogon ostaja kot možnost, ne pa več dizelski motor.

Napredni hibridni pogon brez kabla: baterijo bo polnil bencinski motor

Nissan bo prvič pokazal tudi nov hibridni pogon z imenom e-Power. To je sicer hibridni pogon, kjer pa kolesa ves čas poganja le elektromotor. Pogon sestavljajo bencinski motor, električni generator, inverter in elektromotor.

Medtem ko pri klasičnih hibridih kolesa ženeta elektromotor in bencinski motor, pri sistemu e-Power bencinski motor ni povezan s kolesi, temveč le polni baterijo. Ključna prednost bo hitrejša odzivnost moči in navora, kar je zaščitni znak predvsem električnih avtomobilov.

Polnilnega kabla ta hibridni pogon ne bo imel, prav tako bo predvidoma na voljo le s pogonom na sprednji kolesi.