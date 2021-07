Razkrit, spremembe so velike: to je novi dirkalnik F1

Medtem ko je na vrhuncu letošnje svetovno prvenstvo formule ena in nas konec tedna čaka zagotovo zanimiv obračun v angleškem Silverstonu, so razkrili novo zasnovo prihodnje generacije dirkalnikov F1 za leto 2022. Razvijati so jo začeli že leta 2017, zdaj je kot zasnova tu in na voljo moštvom (v okviru dovoljenega) za njihove dodatne predelave ter iskanje lastnih inženirskih rešitev.

Foto: F1

Dirkalniki bodo oblikovno enostavnejši. Osrednje vodilo je bilo zagotoviti več neposrednega in na stezi tesnega dirkanja. Zato so se osredotočili na zmanjšanje turbulenc za dirkalniki oziroma izgubo podtlaka za tisti dirkalnik, ki vozi oziroma pred prehitevanjem sledi drugemu.

Danes tako dirkalnik, ki se tistemu spredaj približa na tri dolžine vozila razdalje, izgubi 35 odstotkov podtlaka. Ko se mu približa na eno dolžino, podtlak pade za 45 odstotkov. To kajpak močno oteži prehitevalne manevre. Pri generaciji dirkalnikov F1 za leto 2022 bo izguba podtlaka znašala le še štiri (pri razdalji treh dolžin) oziroma 18 odstotkov.

Foto: F1

Foto: F1

Foto: F1

Zunanjo zasnovo so poenostavili tudi zaradi težnje po večji izenačenosti med moštvi. Razmišljali so celo o odpravi sprednjega spojlerja, ki pa vendarle ostaja nepogrešljivi del dirkalnika. Enako za zdaj tudi sistem DRS, čigar učinkovitost pa bodo tekom leta še analizirali.

Na dirkalnike F1 se vračajo nekdanji aerodinamični prijemi, prvič po 13 letih tudi stranska pokrivala kolesa, pnevmatike - uradni dobavitelj bo Pirelli - so prvič 17-palčne. Trenutno uporabljajo zgolj 13-palčna kolesa.

Dirkalnike bo še naprej poganjal 1,6-litrski turbo motor V6 s hibridnim pogonom. Uradnih številk ni, nekatera moštva pa so letos za obstoječe že poročala o moči blizu tisoč “konjev”. Prihodnje leto bodo uporabljali novo gorivo, pri katerem bodo biokomponento povečali z zdajšnjih 5,75 na 10 odstotkov.

Foto: F1

Foto: F1