Razkrili rezultate: Slovenija je za Škodo ena najuspešnejših držav

V lanskem letu so kupcem globalno predali 866.800 novih avtomobilov (844 tisoč brez upoštevanja Kitajske), izdelali pa so jih več kot milijon (1.006.800). Vse to je prineslo 26,5 milijarde evrov prihodkov (+26,2 odstotka) in 1,73 milijarde evrov dobička. V primerjavi s predlanskim letom so dobiček skoraj potrojili.

Škodin koncept za nov električni malček z imenom epiq Foto: Škoda

Škoda je lani (enako tudi predlani) investirala okrog dva milijona evrov in se s tem pripravila na nove izzive na trgu. Češka znamka ohranja razpršeno ponudbo avtomobilov glede na njihove pogone. Osrednji modeli, predvsem octavia, superb in športni terenci (kamiq, kodiaq), še prisegajo na klasične (večinoma) bencinske motorje in ti tudi poganjajo Škodin prodajni stroj.

Kljub temu tudi Škoda stopa proti električni prihodnosti. Včeraj so razkrili model epiq, ki prihaja na ceste prihodnje leto, že letos pričakujemo elroqa - to bo naslednik klasičnega karoqa in bo zagotovo predstavljal enega prvih realnih testov, kako smeli so načrti glede novih modelov na Volkswagnovi koncernski platformi MEB.

Oba električna modela se bosta pridružila enyaqu. Ta je bil lani peti najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi, toda prodaja je bila skoraj štirikrat manjša kot pri dimenzijsko primerljivi tesli model Y.

Škoda kodiaq je prodajno še veliko uspešnejši od električnega enyaqa. Foto: Škoda

Širitev v Vietnam in celo Kazahstan

Škoda je lani po podatkih analitične družbe JATO Dynamics dosegla 12-odstotni delež električnih vozil pri svoji prodaji v Evropski uniji. To je bilo nekoliko bolje kot Peugeot in Renault, a nekaj odstotnih točk slabše kot Volkswagen in Hyundai. Z novimi modeloma elroq in epiq se bo lahko ta delež proti koncu desetletja precej povečal.

Lani so se s svojimi avtomobili pri Škodi podali na trg v Vietnamu, prav tako so se vrnili v Kazahstan. Kot omenjeno, na Kitajskem kot največjem trgu še niso izdatneje prisotni. Lani so Kitajcem predali okrog tisoč novih avtomobilov.

V Sloveniji so prodali že več kot 32 tisoč modelov octavia. Foto: Škoda

Škoda je v zadnjem desetletju tudi v Sloveniji pustila velik vtis. Pri Porsche Slovenija, kjer za znamko skrbijo od leta 2003, je kumulativno od takrat že postala druga najuspešnejša znamka podjetja.

Če so pred osmimi leti dosegali kvečjemu polovico prodaje Volkswagna v Sloveniji, je zdaj razlika že nekajkrat manjša. Tudi tržni delež Škode v Sloveniji je eden najvišjih med evropskimi državami. Lani je znašal 10,8 odstotka, predlani je bil odstotno točko nižji.