Razkril nam ga je pred kamero: “najhujši” clio v Sloveniji #video

To je najbrutalnejši renault clio v Sloveniji. Ima skoraj 600 "konjev", štirikolesni pogon in vrhunske zmogljivosti na gorskohitrostnih dirkah. Je pravi tehnični unikat in plod slovenskega inženirskega znanja. Njegov razvoj še zdaleč ni končan. Podrobneje nam ga je predstavil voznik Matej Grudnik.

Foto: Gregor Pavšič Avtomobilski dirkalnik, ki smo ga na Siol.net napovedali že pred meseci. "Vsaj do domačih Gorjancev bo nared," je bil takrat optimističen Matej Grudnik. Ni še vedel, kako močno se bo zapletla dobava nekaterih delov in da bodo morali v ekipi avtomobil zadnjo noč pred dirko sestavljati vse do polnoči.

Brez testa je šel v soboto dopoldne na prvi trening gorske dirke. Že tako močno predelani renault clio, ki ga je poganjal dvolitrski bencinski turbo motor iz megana RS, je dobil štirikolesni pogon. Seveda, če zelo poenostavimo. Kot je priznal Grudnik, je več novega kot starega.

Foto: Gregor Pavšič

Drugo mesto je bilo zanj kot zmaga

Upravičeno se je bal nastopa na dirki povsem "na slepo". Na prvem treningu odstop, na drugem je komaj pripeljal do cilja. Toda v boksu so zavihali rokave (beri priključili premosnike s telemetrijo) in že na tretjem treningu je bil čas odličen. Le dve sekundi za serijskim prvakom Bubničem, ki svojo lancio delto razvija že več kot desetletje. Včeraj v drugi tekmovalni vožnji ga je prvič premagal, a se moral na koncu vseeno zadovoljiti z drugim mestom. "Po vsem kar smo doživeli, je zame kot zmaga," je dejal Grudnik.

Clio pravi unikat in plod slovenskega znanja

"Konstrukcija in razvoj povsem naša. Nobenega nismo kopirali ali pa da bi od koga zasnovo odkupili. Zgledovalo smo se po določenih praksah, ki po svetu že dogro delujejo, a vendarle je ta avtomobil naš pravi unikat," je pripovedoval Grudnik.

Njegov clio je zanimiv projekt večinoma slovenskega znanja. V zadnjih dneh mu je pomagalo veliko inženirjev z različnih področij, da so tega clia vsaj za silo ukrotili. Je pravi slovenski unikat in vrhunski dirkalni avtomobil, kar so dokazali že včerajšnji časi. Čeprav ima motor trenutno že slabih 600 "konjev", delo nikakor še ni končano. Vsekakor je to dobra napoved zanimivih gorskih dirk, kjer bi Bubnič dobil dostojnega tekmeca.

Več o Grudnikovem cliu "4x4" v zgornjem videu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič