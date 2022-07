Izjemni prizori z Gorjancev: navijači spet prižgali bakle #video

Na letos skrajšani progi proti Gorjancem, ki je bila dolga 3,2 kilometra, je Federico Liber (wolf GB08 F1 mistral) zmagal zanesljivo. Sprva je bil sicer še hitrejši Švicar Robin Faustini (osella FA30) , toda nato je Liber znal unovčiti vse svoje adute. S povprečno hitrostjo 153 killometrov na uro je imel Liber kar 8,5 sekunde prednosti pred favoriziranim Sebastienom Petitom (nova NP 01-2), tretjeuvrščeni Mirko Venturato (nova proto 3) pa je zaostal že 16 sekund.

Po težavah Vladimirja Stankoviča (lola F3) v drugi vožnji, je bil skupno najhitrejši Slovenec Milan Bubnič (lancia delta ). Pivčan pa je imel po treh vožnjahle 2,2 sekunde prednosti pred Matejem Grudnikom (renault clio), ki je zelo uspešno predstavil novi štirikolesno gnani dirkalnik. Grudnik je bil v drugi vožnji celo hitrejši od Bubniča, ki pa je za zdaj ostal kralj slovenskega gorskega dirkanja.

Bakle za tekmovalce po zadnji vožnji:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Uspešen debi Grudnika s štirikolesno gnanim cliom. Več o avtomobilu objavimo zjutraj. Foto: Gregor Pavšič Zanimivi boji po vseh razredih

Skupno tretje mesto v DP je pripadlo spet odličnemu Patriku Ruzzieriju (fiat punto kit car), ki je tako slavil tudi v Razredu 3. Tam je imel 7,8 sekunde prednosti pred Jankom Čebronom (mitsubishi lancer EVO9).

V Razredu 5a smo videli zanimiv dvoboj mladega in izkušenega voznika. Na treningih je šlo odlično Alojzu Udovču (renault clio R3), a na dirki je veliko mlajši Anže Dovjak (peugeot 208 rally4) prevzel pobudo in zmagal s prednostjo skoraj treh sekund. Tretji je bil z dodatne 1,4 sekunde zaostanka domačin Miha Fabijan (renault clio cup). V razredu 5b je prva zmaga pripadla Janu Pivku (MG ZR 105) in to z lepo prednostjo 5,1 sekunde pred Klemnom Trčkom (MG ZR 105) in 6,8 sekunde pred Andrejem Prelcem (suzuki swift).

Na Gorjancih je skupno nastopilo 81 tekmovalcev, od tega 33 v konkurenci slovenskega DP.

Rezultati - skupno



1. Federico Liber (ITA), wolf GB08 F1 mistral 3:52,373 2. Sebastien Petit (FRA), nova NP 01-2 +8,511 3. Mirko Venturato (ITA), nova proto 3 +16,926 4. Petr Vitek (ČEŠ), osella PA30 +20,920 5. Reinhold Taus (AVT), subaru impreza +21,802 6. Stefan Promok (AVT), mitsubishi lancer EVO 8 +23,177 7. Dan Michl (ČEŠ), lotus elise +24,449 8. Ferdinand Madrian (AVT), norma M20 FC +28,215 9. Hermann Waldy ml. (AVT), tatuus master +29,718 10. Milan Bubnič (SLO), lancia delta HF integrale +29,980



Zadnjih 10 zmagovalcev GHD Gorjanci



2022: Federico Liber (ITA) – wolf GB08 F1 mistral

2021: Patrik Zajelšnik (SLO) – norma M20FC

2019: Patrik Zajelšnik (SLO) – norma M20FC

2018: Vaclav Janik (ČEŠ) – norma M20FC

2017: Federico Liber (ITA) – gloria C8P EVO

2016: Stefano Di Fulvio (ITA) – osella PA 9/90

2015: Federico Liber (ITA) – gloria C8P EVO

2014: Vaclav Janik (ČEŠ) – lola B02/50 F3000

2013: Federico Liber (ITA) – gloria C8F

2012: Vaclav Janik (ČEŠ) – lola B02/50 F3000

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič