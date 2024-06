Dirka na Gorjance se bo začela v soboto z dvema treningoma (12.30, 15.30), v nedeljo pa nato sledi dokaj natrpan program - ob 8.00 bodo izpeljali še tretji trening, od 12.30 naprej pa tri tekmovalne vožnje.

Proga s štartom v Težki vodi bo letos nekoliko krajša kot lani. Njena dolžina je 3,2 kilometra (lani 4,7 kilometra), zato bodo organizatorji iz vrst AMD Novo mesto tudi pripravili tri tekmovalne vožnje.

Letos v prvi deseterici slovensko ime?

Organizatorji so za letošnjo dirko prejeli 82 prijav. Prvo ime s seznama je francoski dirkač Sebastien Petit (osella PA30), ki je bil s športnim prototipom lani na dirki tretji. Prijavil se je tudi nekdanji zmagovalec Gorjancev Stefano Di Fulvio (nova proto 01). V konkurenci avtomobilov bo prvi kandidat za najvišja mesta Čeh Dan Michl (lotus elise), ki cesto na Gorjance prav tako že zelo dobro pozna.

Lani v prvi deseterici v skupni razvrstitvi ni bilo slovenskega tekmovalca. Letos je kandidatov za visoko uvrstitev kar nekaj – s športnima prototipoma gresta na štart Vladimir Stankovič (osella PA21) in Mark Ivanov (wolf GB08 thunder), v konkurenci avtomobilov pa nas prvič letos čaka zanimiv četveroboj med Milanom Bubničem (lancia delta), Matevžem Čudnom (porsche GT3), Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR) in Matejem Grudnikom (renault clio E1).

Na dirki pričakujemo okrog 80 tekmovalcev. Foto: Gregor Pavšič

Matej Grudnik (renault clio E1) je lani zmagal v konkurenci državnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic

Grudnik na štart iz delavnice, tekmeci že dirkajo

Matej Grudnik (renault clio E1) na Gorjancih brani lansko zmago v skupni razvrstitvi državnega prvenstva, a bo v zadnjih dnevih pred dirko še pripravljal dirkalnik. Letos še ni tekmoval.

Povsem drugače je z Anžetom Dovjakom (hyundai i30 TCR) in Matevžem Čudnom (porsche GT3), ki prihajata neposredno z gorske dirke Ecce Homo za EP na Češkem. Tam je bil Dovjak drugi v svojem razredu in bo tudi na Gorjancih kandidat za sam vrh državnega prvenstva. Lani je bil drugi in je zaostal le za Grudnikom. Čuden letos že veliko bolje pozna Porschejev dirkalnik kot lani, dirko brez tehničnih težav pa si po lanskem odstopu v prvi vožnji želi predvsem Milan Bubnič (lancia delta) – po zmagi v Skradinu je vodilni v skupnem seštevku državnega prvenstva.

Maša Eržen (peugeot 306). Foto: RaceReport

Ostali tekmovalci se bodo težko vmešali v boj za stopničke v državnem prvenstvu. Blizu bodo Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), Matej Mikuletič (mitsubishi lancer EVO9), Teo Čekada (škoda octavia), Boštjan Baša (renault clio RS) in Sanja Smrdelj (yugo integrale). Napovedi so nehvaležne, ker bo to za nekatere tekmovalce sploh prva dirka letos.

Domači favorit - Alojz Udovč (renault clio R3), aktualni prvak Razreda 5. Foto: Gregor Pavšič V Razredu 5A vrh napadata izkušeni domačin Alojz Udovč (renault clio R3) in Nejc Trček (honda civic), prav gotovo pa tudi Domen Buh (peugeot 306) in Primož Kavšek (citroen saxo). V razredu 5B bo zmago s prve dirke branil Žan Cankar (MG ZR 105), blizu pa sta lahko Nejc Kukec (renault clio) in lanska prvakinja med dekleti Maša Eržen (peugeot 306).

Na štartu bodo tudi letos starodobniki, saj dirka šteje za FIA centralnoevropsko cono starodobnih vozil. Med Slovenci imata največ možnosti Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe) in Matjaž Korošec (BMW 325i), ki sta bila skupaj še s nekaterimi tekmovalci prav tako zadnji konec tedna gosta dirke za EP na Češkem.