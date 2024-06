Odločale so stotinke: izjemno slavje na Dolenjskem #video

Gorsko dirko na Gorjancih so odločale stotinke, temu primerni pa so bili tudi prizori slavja po cilju tradicionalne dolenjske dirke.

Foto: Gregor Pavšič Kljub skrajšani tekmovalni progi (3,2 km) je tradicionalna gorskohitrostna dirka na Gorjance, kjer so letos Dolenjci praznovali 55-letnico prve tamkajšnje avtomobilske dirke, upravičila svoj sloves. Visoke hitrosti in tekmovalci, ki so kljubovali vse bolj zdelanemu asfaltu ceste med Novim mestom in Metliko, so ob tekočem programu skoraj brez prekinitev privabili veliko množico navdušencev nad bencinskimi športi.

Ti so po koncu dirke pozdravili tako absolutnega zmagovalca Stefana Di Fulvia (nova proto), ki je na Gorjancih zmagal drugič in sicer s povprečno hitrostjo 154 kilometrov na uro, kot tudi izjemno napet zaključek dirke v državnem prvenstvu.

Video - akcija z Gorjancev

Foto: Gregor Pavšič

Po dveh od treh tekmovalnih voženj je kazalo na manjše presenečenje. Vodil je vse bolj navoženi Anže Dovjak (hyundai i30 TCR), ki je v drugi vožnji odpeljal na polno in izkoristil tudi težave pri štartu favorita Milana Bubniča (lancia delta).

Toda v tretji vožnji je aktualni državni prvak postavil svoj najboljši čas dneva; Dovjaka je ugnal za 1,3 sekunde in v skupni razvrstitvi slavil s prednostjo pičlih 17 stotink sekunde. Lanski zmagovalec Gorjancev v razvrstitvi DP Matej Grudnik (renault clio E1) še ni pripravil dirkalnika in ga na dirko ni bilo.

Ivanov s prototipom vse hitrejši

Med Slovenci je bil skupno tretji Mark Ivanov (wolf GB08 thunder), ki je pred enim letom prav na Gorjancih prvič vozil športni prototip. 25-letni dirkač, ki se je z Dovjakom potegoval tudi za vrh mladinskega državnega prvenstva, je v primerjavi z lanskim letom pokazal lep napredek pri vožnji in tudi doseženih časih.

Za Dovjakom je zaostal 2,3 sekunde in bo na naslednjih dirkah, kjer bo tudi cestna podlaga še nekoliko lepša, kandidat tudi za mesto najhitrejšega Slovenca na gorski dirki.

Za Bubničem, Dovjakom in Ivanovom je dirko končal Matevž Čuden (porsche GT3). Ker Ivanov s športnim prototipom točk za skupno DP ne osvaja, je Čuden stal na zmagovalnih stopničkah.

Omenjena četverica je bila med Slovenci tudi najhitrejša, saj je imel Vladimir Stankovič (osella PA21) veliko tehničnih težav in so mu v noči iz sobote na nedeljo zamenjali cel motor.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Precejšnja gneča v prvi deseterici slovenskega DP

Za prvo skupino so se po treningih obetale zelo majhne razlike, a te so se na dirki vendarle nekoliko povečale. Ritem je povečal Patrik Ruzzier (fiat punto kit car), ki je zmagal v Razredu 4, za njim pa je v cilj pripeljal zmagovalec Razreda 5 Alojz Udovč (renault clio R3). Kljub nekoliko večjim razlikam pa se je pokazalo, da je raven dirkanja v gorskohitrostnem prvenstvu visoka in da uvrstitev v prvo deseterico državnega prvenstva ni mačji kašelj.

Za Udovčem so sledili Boštjan Baša (renault clio), tretji med mladinci Nejc Trček (honda civic), Matej Mikuletič (mitsubishi lancer EVO9), Teo Čekada (škoda octavia) in najhitrejše dekle na dirki Sanja Smrdelj (yugo integrale).

V Razredu 5B je bil na vrhu Žan Cankar (MG ZR 105) pred Nejcem Kukcem (renault clio) in Mašo Eržen (peugeot 306, AMD Slovenija avto). Med starodobniki zmaga Matjažu Korošcu (BMW 325i) pred Domnom Popkom (fiat X1-9, A) in povratnikom Martinom Črtaličem (fiat 128). V kategoriji točnost zmaga Aleša Bogataja (maserati GT4200) pred Nejcem Rutarjem (BMW 2002) in Tilnom Drakslerjem (fiat 128).

