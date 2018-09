Raj za ljubitelje rollingov: na prodaj Richardsov kultni ferrari #foto

Foto: Bonhams

Gre za nekoliko bolj zaželeno serijo 246 GT

Dina poganja 2,4-litrski šestvaljni motor, ki prek ročnega petstopenjskega ročnega menjalnika prenaša navor na zadnji kolesi. Ker so bila sedemdeseta v znamenju 12-valjnih motorjev, so takratni ljubitelji znamke dinu zamerili, da ima vgrajen manjši in šibkejši motor. V Maranellu so zato različici 246, ki so jo izdelovali med leti 1968 in 1974, povečali moč na 143 kilovatov in 226 njutonmetrov navora.

Zaradi Richardsa bo cena poskočila v nebo

Ferrari je model dino izdelal samo za ameriški trg, kjer ga je Keith Richards tudi kupil. Čeprav je imel volan na levi, ga je takoj prepeljal v Veliko Britanijo, kjer ga je vozil vse do leta 1986. Namesto z letalom je po turnejah po Evropi potoval kar z avtom, zanj skrbel in ga negoval, dokler ga ni kupil zbiratelj iz Japonske.

S tem čudovitim primerkom so ravnali lepše kot s hotelskimi sobami na turnejah. Gre za redek primerek s slavno zgodovino - leta 2014 se je avtomobil vrnil v Evropo. Kupil ga je še en slavni pevec Liam Howlett iz skupine The Prodigy. Lastil si ga je nekaj let, potem pa ga prodal sedanjemu lastniku.

Leta 2015 so popolnoma prenovili motor, vsega skupaj pa je prevozil skoraj 50 tisoč kilometrov - od tega jih je Richards naredil 40 tisoč. Začetna cena se začenja pri 300 tisoč dolarjih, vendar bi lahko ob pravih ljubiteljih znamke in skupine narasla tudi do pet milijonov.

