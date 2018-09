Je ta redki ferrari sergio vreden toliko kot bugatti chiron? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ferrari je izdelal le šest modelov sergio in vsakega kupcem prodal za tri milijone evrov. Čeprav jih večina počiva v skrbno varovanih garažah, pa se je en lastnik odločil za prodajo. Belgijski prodajalec prestižnih avtomobilov ga prodaja za tri milijone in pol, ta redek ferrari pa bo kljub visoki ceni najverjetneje hitro našel nov dom.

Foto: Ferrari

Na števcu vsega 118 kilometrov

V večini primerov kupci redkih in dragih avtomobilov na svojega jeklenega konjička čakajo več mesecev ali celo leto dni, toda ferrarija sergio, ki ga prodaja belgijski prodajalec avtomobilov, lahko kupec odpelje domov še isti dan. V zameno mora zanj plačati tri milijone in 569.500 evrov. Za nagrado bo dobil ne le izredno redek avtomobil, ampak tudi skoraj nov avtomobilski kos zgodovine.

Z njim so namreč od januarja leta 2015, ko je bila opravljena prva registracija, prevozili le 118 kilometrov. Prvi lastnik pa je prihajal iz Švice.

Foto: Ferrari

Nastal kot poklon velikemu oblikovalcu

Sergio ni zelo znan Ferrarijev model in večina ljudi sploh ne ve, da obstaja. Ekskluzivni model je nastal v spomin na umrlega oblikovalca Sergia Pininfarino. Izdelali so le šest primerkov, prav vsi pa so bili prodani še pred začetkom proizvodnje.

Sloni na vrhunskem 458 spider, vendar ima motor več moči in drugačno zunanjo lupino. 4,5-litrski osemvaljnik proizvede 445 kilovatov, kar je enako kot v najbolj nabriti različici 458 speciale. V tistem času je veljal s pospeškom od nič do sto kilometrov na uro v treh sekundah za enega najhitrejših avtomobilov na svetu.

Foto: Ferrari