Prometna nesreča in potrebno reševanje lahko domačim in tujim prevoznikom s tovornjaki prineseta visoke stroške. Računi za opravljene storitve pa se lahko med posameznimi primeri tudi močno razlikujejo. Za reševanje enega tovornjaka lahko, sodeč po nedavnih primerih z avtocest v Sloveniji, stroški znašajo od dobrih dva tisoč do celo 15 tisoč evrov.

Prejšnji teden je prišlo na Trojanah do nesreče skoraj ducat tovornjakov, ki so se zapletli v verižno trčenje. Avtocesta je bila zaradi reševanja in odstranjevanja tovornih vozil več ur zaprta. Med tovornjaki je bilo nekaj v lasti slovenskih prevoznikov, prav tako pa tudi tovorna vozila iz Makedonije in Poljske.

Račun za enega izmed lastnikov tovornjakov, udeleženih v verižno trčenje na Trojanah.

Koliko stanejo storitve reševanja na avtocesti, ki so sicer s strani Darsa izbrani pogodbeni partnerji? Torej avtovleke, opremljene za vleko najrazličnejših tovornhi vozil. Štiri ure vleke s specialnim vozilom nad 15 ton za 920 evrov, vleka s specialnim vozilom nad 10 ton za 720 evrov, pomoč za tovorna vozila nad 3,5 tone - mobilna delavnica za 640 evrov (dve vozili) in še spremstvo vozila za 240 evrov - skupni račun za prevoznika iz poljskega Lipna je znašal 2.520 evrov. Reševanje tovornaka z mariborskimi registracijami je trajalo še dodatni dve uri in cena je narasla na 3.586 evrov.

Račune od dobrih dva tisočakov do 3.500 evrov so prejeli tudi ostali prevozniki oziroma lastniki tovornjakov, kažejo dokumenti družbe Transporti Draganovič, ki je s svojimi vozili reševalo položaj v in pred Trojanskim predorom.

Makedonski tovornjak je ponoči zdrsnil, tovornjak s prikolico in tovorom je še vedno v Celju. Foto: osebni arhiv

Lastnik tovornjaka se je s pritožbo ob visokem računu že obrnil tudi na Dars in celo veleposlaništvo v Ljubljani. Foto: osebni arhiv

Eden od dveh predračunov, ki jih je prejel lastnik tovornjaka iz Makedonije, udeležen v nedavni nočni zdrs na avtocesti pri Ptuju. Skupni znesek obeh predračunov je bil 14 tisoč evrov.

Precej slabše jo je sodeč po prejetem predračunu odnesel lastnik makedonskega tovornjaka, ki je v noči z 9. na 10. december zdrsnil na neočiščeni avtocesti pri Podlehniku pri Ptuju. Tovornjak je zdrsnil in zaprl vse tri vozne pasove, promet pa so lahko kljub temu speljali skozi bližnje počivališče.

Reševanje z vsemi postopki na samem mestu zdrsa je po naših podatkih trajalo štiri ure (avtocesta je bila zaprta 5 ur in 40 minut), skupni strošek za lastnika tovornjaka s prikolico pa je bil 14 tisoč evrov. To kažeta prejeta predračuna Darsovega pogodbenika Žonta Transport za makedonsko družbo Emsa Sped iz Negotinega, ki jo zdaj v tem primeru zastopa odvetniška pisarna Inkret iz Celja.

Za delo izven klasičnega časa so lahko nekatere postavke 30 odstotkov višje. Med postavkami je sedem ur vleke s specialnim vozilom nad 15 ton, pet ur reševanja z avtodvigalom, prevoz poškodovanih delov, prevoz viličarja, skladiščenje tovora, parkirnina in podobno.

Tovornjak, prikolica in tovor že več dni v Celju, odvetniki nagovorili tudi veleposlaništvo

Kot kaže dopis odvetniške pisarne, ki so ga naslovili tudi na makedonsko veleposlaništvo v Ljubljani, “rešitelju” na avtocesti očitajo neupravičeno predstavljanje za neposredne predstavnike Darsa, prevoz na oddaljeno bazo, nepotrebno pretovarjanje tovora z domnevno izpravne prikolice, nekatere nepotrebno visoke stroške in predvsem previsok končni (pred)račun. Cene za posamezne postavke sicer določa cenik Darsa, vseeno pa do plačila računa tovorno vozilo s prikolico (in morebitnimi ostalimi deli) ostaja pri lastniku avtovleke. To sicer velja v vseh primerih reševanj na avtocesti.