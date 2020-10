Prvim Američanom dobesedno samovozeče tesle: kaj sledi? #video

Tesla je prvim Američanom, za katere menijo da so premišljeni in zanesljivi uporabniki avtomobilov, dovolila testiranje povsem samodejno vozečega avtomobila. Pristojni organi za prometno varnost v ZDA početje skrbno nadzirajo, nad vlogo običajnih voznikov kot testnih “uslužbencev” pa se ne pritožujejo.

Razvoj samodejne vožnje je bil dolgo prva tema avtomobilskih proizvajalcev, ki pa je v zadnjem obdobju vendarle nekoliko potihnila. Pri Tesli pa so zdaj sprostili tako imenovano “beto” oziroma testno različico svojega sistema povsem samodejne vožnje tudi v urbanih središčih.

Medtem ko je serijski del Teslinih avtomobilov sistem Autopilot, ki pa je dejansko le zelo dovršen asistenčni sistem za pomoč ob vožnji po avtocestah (ohranjanje razdalje do vozila spredaj, držanje vozila v voznem pasu …), je to njegova nadgradnja. Pri nakupu avtomobila bo stala okrog 10 tisoč evrov.

Teslin avtomobil tudi v Evropi zelo dobro zaznava dogajanje okrog avtomobila in ostale udeležence (avtomobile, tovornjake, kolesarje, pešce ...) prikazuje na osrednjem zaslonu. Foto: Gregor Pavšič

Tesla je tako prvim uporabnikom dovolila dostop do te “beta” različice sistema. Po njihovih trditvah so izbrali zanesljive in premišljene voznike, s pomočjo katerih bodo poskušali preveriti sistem in ga izboljšati. Ta namreč zagotovo še ni na ravni, da bi vozniki lahko preprosto spustili volan in se prepustili vožnji. Teslina taktika sicer ni nova, saj so bili njihovi lastniki že do zdaj neprecenljiv vir testnih podatkov ob uporabi milejšega Autopilota.

Prvi vozniki so na družbenih omrežjih že objavili prve posnetke samodejne vožnje njihove tesle. Tako lahko vidimo, kako avtomobil samodejno ustavi pred semaforjem, prižge levi smernik, počaka na nasproti vozeče avtomobile in nato zanesljivo zavije levo ter tako prečka križišče.

Pri Tesli testne uporabnike sicer opozarjajo, da morajo ves čas nadzirati obnašanje avtomobila.

Nadzor okolice le prek kamere in ne lidarja

Tesla za nadzor prometa uporablja izključno kamere in ne radarja lidar. Elon Musk je nedavno tvitnil, da bi lahko širši dostop do sistema samodejne vožnje omogočili konec letošnjega leta. To sicer velja predvsem za ZDA, kjer so zakonodajna pravila na tem področju milejša kot v Evropi. Tudi delovanje Autopilota je na evropskih cestah enako nadzorovano kot pri podobnih sistemih ostalih proizvajalcev.

Oblasti bodo nadzorovale početje Teslinih “testnih” voznikov

“Seznanjeni smo bili s Teslino novo funkcijo, ki je nadgradnja obstoječega asistenčnega sistema. Skrbno bomo nadzirali delovanje te funkcije in ne bomo oklevali, če bo treba javnost obvarovati pred nepotrebnimi varnostnim tveganjem,” so zapisali pri NHTSA, odboru za prometno varnost v ZDA. Dokler ne pride to prekomernega tveganja in poškodb tudi ne nasprotujejo vlogi običajnih uporabnikov kot “testnih” voznikov Tesle.