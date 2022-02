Prvič v Sloveniji: brez dizla želi premešati štrene "nemcem"

V Ljubljano so ga pripeljali le za prvo pokušino. To je novi citroën C5 X, ki združuje linije limuzine, karavana in delno celo križanca, in želi premešati razmerja v razredu s prevladujočim nemškim vplivom. In to celo brez dizelskega motorja, zato pa z veliko udobja in prostora na zadnjih sedežih.

Za volanom tretje generacije modela C5, ki je zdaj dobil še črko X. Foto: Gregor Pavšič Citroën je v Slovenijo pripeljal šele predserijsko različico novega avtomobila, ki ga bodo morali tudi poslati nazaj v Pariz. Pravi začetek prodaje z dejanskimi avtomobili za kupce – teh naj bi bilo v Sloveniji letos okrog 60 – se bo začel okrog maja.

C5 X je dokaj poseben avtomobil, ki v živo prav gotovo pusti močan vtis. Dolg je 4,8 metra in ima 2,78 metra medosne razdalje. Pri Citroënu so poskušali izdelati kombinacijo avtomobila med karavanom in limuzino, temu pa jim je uspelo dodati še nekaj potez zadnja leta nepogrešljivih križancev. Karoserijsko je torej C5 X posebnež in to mu bo v svojem prodajnem razredu prav gotovo lahko koristilo, to posebnost bo dejansko potreboval.

Karoserijsko je torej C5 X posebnež in to mu bo v svojem prodajnem razredu prav gotovo lahko koristilo. Foto: Žiga Intihar

Lani so v tem segmentu v Sloveniji registrirali 1.540 avtomobilov, kar je bilo 2,8 odstotka celotnega bruto trga. Tretjino vseh avtomobilov je registriral Volkswagen s passatom, zelo visoko sta še škoda superb in volkswagen arteon. Znamke z nemškim poreklom prav gotovo prevladujejo.

Jasni trendi so tudi pri pogonih. Več kot dve tretjini registriranih avtomobilov (67 odstotkov) je poganjal dizelski motor.

Dolg je 4,8 metra in ima 2,78 metra medosne razdalje. Foto: Žiga Intihar

Notranjost je moderna in prepoznavno Citroenova. Na sredinski konzoli je velik digitalni zaslon, pod njim pa tudi nekaj nepogrešljivih analognih gumbov. Foto: Žiga Intihar

Avtomobil ima serijsko 19-palčna kolesa. Foto: Žiga Intihar

Citroën C5 X nima ne nemškega porekla, niti dizelskega motorja. Oblikovno je izdelek francoske šole. Linije so izrazite in avtomobil je z njimi na cesti tudi dovolj vpadljiv. Avtomobil vozno stavi na pregovorno Citroënovo udobje, pri pogonih pa res le na bencinske in priključno hibridne pogone.

Bencinska motorja sta 1,2-litrski ali 1,6-litrski motor z močjo 96 ali 133 kilovatov (130 ali 180 "konjev"), ki sta povezana z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Pri priključno hibridnem pogonu je osnova 1,6-litrski bencinski motor, sistemska moč pa z 81-kilovatnim elektromotorjem naraste na 165 kilovatov oziroma 224 "konjev". Kapaciteta baterije znaša 12,4 kilovatne ure, Citroën pa bo ponudil moč polnjenja do 7,4 kilovata.

Ena od ključnih odlik novega C5 X bo prostornost za potnike na zadnjih sedežih. Foto: Gregor Pavšič

Sodeč po prvih vtisih bo imel C5 X kar nekaj pomembnih adutov. Eden teh je prav gotovo štiri tisoč prodanih vozil C5 v skupno dveh generacijah. Ti bodo znali ceniti kombinacijo digitalne notranjosti in še vedno fizičnih gumbov za na primer klimatsko napravo, tu je tudi Citroënov patentiran sistem blaženja. V celoti bo avtomobil odlična izbira predvsem za daljše vožnje.

Izpostavljamo zares veliko prostora za potnike zadaj, manj prepričljiv – ker je bil v Ljubljani priključno hibridni avtomobil – se je zdel prtljažnik. Ta ima v primeru hibridnega pogona prostornino 485, pri bencinskem pogonu pa 545 litrov (raztegljivo do 1.650 litrov). Karavanski passat ima na primer 650, škoda superb pa 660 litrov prtljažnika.

Za citroëna C5 X v Sloveniji vsaj 31 tisočakov

Za Citroën bo kajpak ključno nagovarjanje kupcev drugih znamk, saj bi lahko dobra prodaja C5 X odvzela tudi kupce svojih lastnih vozil – še posebej športnih terencev, kot je C5 aircross.

V Sloveniji bo po rednem ceniku bencinski C5 X stal 31 tisoč evrov, drugi paket opreme je nato dražji za 2.400 evrov. Razlika med šibkejšo in močnejšo različico bencinskega motorja bo 1.750 evrov. To so sicer cene brez popustov (redni in v kombinaciji s financiranjem), ki sicer znašajo okrog 1.700 evrov.

Priključnohibridna različica bo torej najzmogljivejša, v primerjavi z močnejšo od obeh bencinskih pa bo dražja za deset tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Moč polnjenja bo lahko tudi prek sedmih kilovatov. Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar