Prvič po Sloveniji: sezuti čevlji, počivalnik in velikanski TV #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Ljubljano in Primorsko za volanom in na zadnjem desnem sedežu nove generacije BMW, serije 7. Vrhunsko udobje s sedežem, ki lahko postane pravi počivalnik, in s televizijo, ki se spusti s stropa avtomobila. Pravi luksuz avtomobila, ki bo oblikovno prav gotovo (spet) delil mnenja in ki na isti platformi nudi tako dizelski, priključnohibridni kot tudi električni pogon.

BMW je v Slovenijo pripeljal sedmo generacijo serije 7, ki že 46 let predstavlja številne tehnološke mejnike tako za BMW kot tudi za celotno avtomobilsko industrijo. Medtem ko Kitajci, najpogostejši kupci premijskih avtomobilov, vozijo "sedmice" z zmogljivimi bencinskimi motorji, je v Sloveniji največje povpraševanje po dizelskem šestvaljniku. Na drugi strani električni i7 ni tako poseben kot na primer športni terenec iX, kot prvi pa v notranjosti za potnike zadaj nudi velikanski zaslon. Novost so tako oblikovne kot tehnične vzporednice z znamko Rolls-Royce. Namig: vrata BMW se odpirajo samodejno, s pritiskom na gumb.

Palec gor: udobje, izkušnja vožnje, digitalna podpora za potnike zadaj

Palec dol: oblika bo delila mnenja (ni nujno slabo), brez namenske platforme za i7

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Še preden sem pristopil do vrat, je v oči zbodla posebnost − drznost zunanjega oblikovanja BMW. Limuzina bo zagotovo spet kresala mnenja, kar prav gotovo ni prvič, in tudi v zadnjem obdobju so tovrstne dileme, navadno povezane predvsem z vse večjimi "ledvičkami" na nosu vozil iz Bavarske, postale zaščitni znak nemške premijske znamke. Serija 7 je oblikovno mnoge poteze prevzela od "svoje" prestižne znamke Rolls-Royce. Temu vtisu se ob pogledu na avtomobil, še posebej ob dvobarvni različici, ni bilo mogoče izogniti.

Vtis šteje: pritisk gumba za odpiranje vrat

Naprej sem se usedel na zadnje sedeže. Na tistega desno zadaj, ki je pri limuzinah tega razreda pogosto namenjen dejanskemu lastniku avtomobila. Kljuke so nenavadne, poznamo jih že iz modela iX. Zraven pa je gumb, ki, ob pritisku nanj, odpira vrata z delnim zamikom samodejno. Tudi za zapiranje vrat je potreben pritisk na gumb. No, pred skoraj desetimi leti so se vozniška vrata v Tesli, modelu X, za voznikom že zapirala povsem samodejno, ob prvem pritisku na stopalko za zavoro.

Vpetje vrat v BMW i7 ostaja nespremenjeno, vrata torej niso "samomorilska" kot pri rolls-royceih. Odpiranje vrat je v prvi vrsti namenjeno kombinaciji voznika in lastnika avtomobila. Voznik mu pri takem avtomobilu odpre vrata. Zdaj pa bosta to opravilo s pomočjo elektronike opravila še nekoliko bolj elegantno. Elektronsko odpiranje vrat obenem prinaša nekaj novega, tudi nekaj tistega, s čimer se bo voznik lahko pohvalil pred kolegi direktorji, menedžerji. Vtis šteje.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Udobje na zadnjih sedežih je pričakovano vrhunsko. Na vrata je nameščena digitalna ploščica za upravljanje s sedeži, funkcijo masaže, zvočnim sistemom, telefonom, osvetlitvijo vozila in zasenčenjem. Mimogrede, nosilec za ta zaslon izdeluje spodnjeidrijska livarna, ki je del koncerna Hidria. Kupec lahko pri oblazinjenju izbira med pravim ali veganskim usnjem ter kašmirjem. Skrb za večji del trajnostnih materialov je danes ena ključnih nalog za oblikovalce in inženirje.

Ob ustreznem doplačilu se zadnji desni sedež prestavi v ležeči položaj. Naklon se spusti nazaj, dvigne se opora za noge, sovoznikov sedež pa elektronika potisne skrajno naprej. Mere so izdelane nekoliko po azijskih, saj pri potniku, ki je višji od 180 centimetrov, preostali ne bodo mogli več normalno iztegniti nog.

Video: Kot na kavču pred veliko televizijo

Popolna novost je velikanski iztegljiv zaslon za potnike na zadnjih sedežih. Tesla je pred leti v model 3 uvedla pretočne videovsebine in zdaj v model S tudi zadaj namestila manjši zaslon za ogled videovsebin med vožnjo. BMW je to izkušnjo postavil na povsem novo raven. To je povezano predvsem z velikostjo zadnjega zaslona.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Mercedes-Benz je za električno različico razreda S izdelal namenski električni model EQS. BMW tega ni storil, temveč na isti platformi ponuja različne motorne različice. Zato ima električni i7 kljub velikim dimenzijam določene omejitve. V oči najbolj bode velika sredinska grbina pri nogah potnikov, tudi energijski izkoristek pogona brez namenske platforme ni tako prepričljiv kot sicer.

Sodeč po prvih kilometrih bo z i7 na avtocesti težko opraviti kaj dosti več kot 400 kilometrov, in to kljub zares veliki bateriji. Njena kapaciteta znaša kar 101 kilovatno uro (kWh). Moč polnjenja DC znaša do 200 kilovatov, pri polnjenju AC ima i7 le 11-kilovatni polnilec. Temeljiteje o dosegu in učinkovitosti polnjenja v nekaj tednih pa bo več informacij na voljo po temeljitejšem testu.

Dizel ali elektrificirani pogoni?

Ker nima namenske električne platforme, i7 tudi izgubi nekaj čara v primerjavi s preostalimi pogonskimi različicami nove serije 7. Tudi bencinski in dizelski motorji so v takem avtomobilu namreč izjemno tihi, odpravljajo pa morebitno težavo dometa. Masa električnega i7 je za 500 kilogramov večja kot pri različici z dizelskim motorjem; ta je tudi 23 tisoč evrov cenejši. Moč dizelskega motorja je 220 kilovatov, sistemski moči priključnega hibrida sta 360 ali 420 kilovatov, pri električnem pogonu je ta okroglih 400 kilovatov. Morda ni najpomembnejše, a vseeno − dizelska "sedmica" do 100 kilometrov na uro pospešuje sekundo dlje od elektrificiranih različic.

Foto: Gregor Pavšič

Že Slovenija in tudi Evropa, ki ima komaj devetodstotni delež, sta za serijo 7 kljub temu povsem nišna trga. Kar 45 odstotkov vseh bodo namreč prodali v Kitajsko, 26 odstotkov na Japonsko in v Južno Korejo, preostalih 20 odstotkov pa v ZDA. Avtomobil bodo izdelovali v nemški tovarni v Dingolfingu.

Slovenci do zdaj naročili 33 avtomobilov serije 7

BMW želi s serijo 7 postavljati nove tehnološke standarde. Najbolj opazen se zdi zadnji veliki zaslon, sicer pa, gledano iz vidika BMW, revolucionarnih sprememb v notranjosti ni. Trenutno je v ponudbi BMW bolj poseben, unikaten, tudi tehnično zelo napreden, že omenjeni električni športni terenec iX. Resda ni klasična menedžerska limuzina, je pa izjemno uživaški in tudi glede dometa zelo uporaben avtomobil za vsakdan. Preverjeno.

V Sloveniji je do zdaj BMW za novo generacijo razreda 7 dobil 33 naročil, največ za dizelsko in priključnohibridno različico. Prodajni izkupiček za pol cenejši model iX je (pričakovano) še višji.