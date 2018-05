Prvi porsche z 22-palčnimi platišči #foto

Hibridni cayenne je požel veliko uspeha pri kupcih, zato je nemški proizvajalec vozil hitro pripravil novo generacijo. Poganja ga trilitrski šestvaljnik z 249 kilovati in 450 njutnmetri navora ter 14,1 kWh litij-ionska baterija z elektromotorjem, ki razvije 100 kilovatov in 400 njutnmetrov navora. Skupna sistemska moč znaša 339 kilovatov.

Zeleni SUV, ki ni pozabil na športnost

Kljub temu, da je hibridni pogonski sklop namenjen ekološko usmerjenim kupcem, poganja cayenne e-hybrid trilitrski šestvaljnik z 249 kilovati in 450 njutnmetri navora. V pomoč priskoči 14,1 kWh litij-ionska baterija z elektromotorjem, ki razvije 100 kilovatov in 400 njutnmetrov navora. Skupna sistemska moč znaša 339 kilovatov. Na cesti to pomeni, da potrebuje do stotice 4,7 sekunde in 252 kilometrov na uro. V primerjavi s prejšnjo generacijo je to 0,7 sekunde hitreje in preseže maksimalno hitrost za devet kilometrov na uro.

Baterijski paket je enako velikosti kot prej, toda ima sedaj višjo kapaciteto in boljšo energijsko gostoto. Zaradi tega lahko v električnem načinu prevozi do 44 kilometrov po novem merilnem ciklu WLTP. V električnem načinu je hitrost omejena na 133 kilometrov na uro.

Polnjenje preko 3,6 kilovatne polnilnice baterijo do polnega napolni v malo manj kot osmih urah. Ta čas se lahko zmanjša na 2 uri in pol, če se polni preko 7,2 kilovatne polnilnice.

Že poznani zeleni karoserijski dodatki

Zunanje spremembe so omejene na zavorne čeljusti obarvane v živo zeleno barvo in posebne oznake v enaki barvni kombinaciji. Manjše spremembe so tudi v potniški kabini. Večopravilna enota ima specifičen zaslon za hibridni pogonski sklop in števce. Med posebnosti spadajo še ogrevano vetrobransko steklo, projecirni zaslon in masažni sedeži. Prvič v zgodovini znamke bodo na voljo 22-palčna platišča.

