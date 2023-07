Prva kitajska znamka je še dodatno pobegnila Volkswagnu

Pred desetimi leti je Volkswagnov tržni delež na Kitajskem zanesljivo presegal 15 odstotkov, kar je bilo tudi do deset odstotnih točk več od najbližjega tekmeca Toyote. Tržni delež znamke BYD je bil takrat še pod petimi odstotki.

Sredi leta 2023 je položa ravno nasproten - BYD je že v začetku leta prvič prehitel Volkswagen in ima po prvem polletju že več kot 11-odstotni tržni delež, Volkswagnov je padel na rob desetih odstotkov. Nemcem se je v zadnjih letih močno približala tudi Toyota.

BYD sodi tudi med tiste znamke, ki se bodo resneje posvetile letošnji avtomobilski oziroma mobilnostni razstavi IAA v Munchnu. BYD bo prav tam podrobneje predstavil načrte za širitev na evropskem avtomobilskem trgu.

Majhna razlika med Volkswagnom in BYD, a vodijo Kitajci

Do konca junija je BYD na Kitajskem prodal več kot 595 tisoč avtomobilov, med katerimi so priključni hibridi in polno električni avtomobili. Volkswagen je v tem obdobju prodal 544 tisoč avtomobilov. Med temi je bilo 23 tisoč, to je okrog štiri odstotke električnih. Tesla je prodala 157 tisoč električnih avtomobilov, kar jo na skupnem trgu uvršča na dvanajsto mesto. Med električnimi avtomobili vodi BYD pred Teslo.

Prodajno je po mesecih letos v štirih BYD prehitel Volkswagen, v dveh mesecih pa je bil nemški koncern uspešnejši od najbolj priljubljene domače znamke na Kitajskem.

Kakšni so obeti?

Na Kitajskem je junija prodaja tako imenovanih alternativnih avtomobilov “novih energij” poskočila za 25 odstotkov na 736 tisoč avtomobilov. Med te sodijo tudi priključni hibridi. Po podatkih kitajskega avtomobilskega združenja so avtomobili s priključnim kablom predstavljali približno dva od petih letos prodanih na Kitajskem. Do leta 2030 naj bi se delež novih polno električnih avtomobilov na Kitajskem povzpel vse do 90 odstotkov.