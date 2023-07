Dizli, Tesla, Nemci in Kitajci: vse bolj vroče postaja

Najbolje prodajani avtomobil letos v Evropi je električni, ti pogoni pa so junija prvič prehiteli dizle - to sta dva poudarka zadnjega tedna, v katerem se je pokazala prevlada Tesle na evropskem in tudi nemškem (električnem) trgu ter težave nemških proizvajalcev na Kitajskem. Tradicionalni proizvajalci, ki so tesno povezani tudi z razvojno-dobaviteljskimi podjetji iz Slovenije, vseh adutov vendarle še niso pokazali.

Prejšnji teden je minil v znamenju več zanimivih poudarkov za evropsko in tudi nemško avtomobilsko industrijo. Tesla model Y je kot prvi električni avtomobil ob polletju zasedel prvo mesto na prodajni lestvici novih avtomobilov v Evropi, prodaja električnih vozil pa je junija v Evropi prvič prehitela število prodanih avtomobilov z dizelskim motorjem.

To se dogaja slabih osem let po izbruhu afere Dieselgate, ki je začela poton zanimanja za dizelske motorje v Evropi. Medtem ko je Volkswagen pred poletjem delno zaustavil proizvodnjo električnih avtomobilov, Tesla prevladuje tudi na nemškem trgu in namerava še povečati proizvodne kapacitete tovarne pri Berlinu.

Razmak se le še povečuje

Nemški avtomobilski proizvajalci že skoraj deset let napovedujejo prehod na električne avtomobile in konec prevladujočega položaja Tesle, ki je bila sredi prejšnjega desetletja še skoraj edini proizvajalec električnih vozil, a namesto preobrata iz strani tako imenovanih “tesla killerjev” se je prednost Tesle le še povečala.

V prvem polletju so letos kupcem dostavili 889 tisoč novih avtomobilov, z njimi pa zaslužili več kot tri milijarde dolarjev. Tesla je prodala več električnih avtomobilov kot skupaj Volkswagen, Audi, BMW in Porsche.

Mercedes bo septembra na razstavi IAA v Munchnu pokazal koncept novega električnega avtomobila. Foto: Mercedes-Benz

Tesla proda več električnih avtomobilov kot ostali “nemci” skupaj

Tradicionalni avtomobilski proizvajalci še naprej dobro služijo s prodajo klasičnih bencinskih ali dizelskih motorjev, Tesla pa je na drugi strani dokazala potencial visokih dobičkov tudi z električnimi avtomobili. Čeprav so letos pocenili oba ključna avtomobila in se s tem zavestno odpovedali delu prihodkov, so s toliko večjo prodajo celo povečali svoj dobiček. Tesla je od leta 2017, ko so začeli izdelovati model 3, kot prva pokazala kako obvladati svet novih električnih avtomobilov.

Z modelom Y imajo letos v prvem polletju najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Čeprav velikoserijsko prodajajo le dva avtomobila, so tudi v Nemčiji na trgu električnih vozil uspešnejši od vodilnih nemških znamk. Tesla je letos v Nemčiji prodala dobrih 35 tisoč avtomobilov, Volkswagen pa nekaj pod 35 tisoč električnih vozil. Prodaja premijskega trojčka Audi-Mercedes-BMW je znašala približno od 13 do 16 tisoč avtomobilov.

Mercedes: Kitajska bo ključna za električni program



Za Mercedes bo Kitajska od leta 2025 naprej ključna za ponudbo električnih avtomobilov. “Toda za kaj takega moramo obvladati elektropogone in digitalizacijo. To bodo od nas pričakovali kupci,” je za nemški Automobilwoche napovedal predsednik družbe Ola Kallenius.



Po nekaterih analizah trenutno 81 odstotkov kitajskega trga električnih avtomobilov obvladujejo domače znamke. Med tujimi je uspešna predvsem Tesla. Kitajska je neposredno povezana tudi z lastništvom v Mercedesu.

Novi predsednik Audija je Gernot Döllner. Foto: Audi

Nemško avtomobilsko industrijo pa skrbi predvsem konkurenčnost na Kitajskem. Tam naj bi se delež električnih motorjev v prodaji novih avtomobilov do leta 2030 povzpel na 90 odstotkov.

Če nemške znamke že desetletja obvladujejo kitajski trg klasičnih avtomobilov, je pri elektriki drugače. Tesla ima odličen položaj, enako domači BYD - ta je uspel s prodajo električnih vozil in priključnih hibridov letos z vrha najuspešnejših znamk izriniti Volkswagen. Prodaja nemških električnih avtomobilov na Kitajskem je letos upadla, trg teh vozil pa na Kitajskem medtem zrasel za 20 odstotkov.

Premajhna konkurenčnost na Kitajskem je povzročila tudi menjavo na vrhu Audija, v Ingolstadtu pa so medtem za razvoj naprednejše električne platforme že našli partnerja v kitajski družbi SAIC.

Mnogi svoje adute skrivajo za obdobje po letu 2025

Položaj bi se lahko spremenil ali pa za Nemce vsaj izboljšal sredi tega desetletja. BMW načrtuje novo električno platformo “neue klasse”, nove električne avtomobile na namenski platformi - eden teh bo tudi neposredni tekmec tesle model 3 - pripravlja tudi Mercedes-Benz. Ti avtomobili naj bi izboljšali nemško konkurenčnost tudi na Kitajskem. Medtem ko Tesla v premijskem razredu z modeloma S in X ni zares prepričljiva, trenutno predvsem z modeloma 3 in Y nudi odlično razmerje med ceno in vsestransko uporabnostjo avtomobila v “ljudskem” razredu.

Teslin adut za drugo polovico leta bo predvsem napovedani manjši električni avtomobil, ki bi se lahko imenoval model 2, podobne cilje pa ima tudi Volkswagen. Ti so s konceptom ID.2all že pokazali svoj električni malček za obdobje po letu 2025.