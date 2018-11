Provokacija nemškega ministra: tudi kritika Roberta Lešnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Altmaier, nemški minister za gospodarstvo in energijo

Peter Altmaier, nemški minister za gospodarstvo in energijo Foto: Reuters

Nemški minister za gospodarstvo in energijo je predsednike Daimlerja, BMW in Volkswagna javno vprašal, kdaj jim bo uspelo narediti električni avto, ki bo vsaj pol toliko seksi kot vozila ameriškega Tesle.

Nemški minister za gospodarstvo in energijo je Peter Altmaier, ki je sodeloval na javni razpravi za razvoj tehnologij umetne inteligence v Nemčiji.

''Res me zanima, kdaj boste lahko izdelali električni avto, ki bo vsaj pol toliko seksi kot tesle,'' je Altmaier po pisanju nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung naslovil predsednika Daimlerja, BMW in Volkswagna. Na dogodku v Berlinu Dieter Zetsche in Herbert Diess nista neposredno odgovorila na provokacijo nemškega ministra, prvi mož BMW Harald Kruger pa na razpravi ni sodeloval.

Mercedesov električni crossover se bistveno ne razlikuje od drugih vozil te znamke. To je predvsem očitno v notranjosti vozila. Foto: Reuters Slovenski oblikovalec Robert Lešnik o električnem mercedesu

''Mercedes-Benz izdeluje več deset različnih modelov z motorjem na notranje izgorevanje. Zato nismo želeli, da bi le izdelali električno različico obstoječega modela. Vozila EQ bodo zelo drugačna od klasičnih mercedesov, to je pomemben adut. Čas za vstop v svet električnih avtov je danes pravi. Vsekakor pa ni dovolj, da le vzameš obstoječi avto in mu dodaš modra ogledala in masko motorja," je za Siol.net ob svetovni premieri mercedes-benza EQ dejal slovenski oblikovalec Robert Lešnik.

Vodilni nemški proizvajalci so za zdaj na področju elektromobilnosti sodelovali zelo skromno in prepustili pobudo Tesli. Volkswagen, Audi in Mercedes načrtujejo mnogo resnejše avtomobile že čez leto ali dve (mercedes EQ, audi e-tron quattro …), tudi BMW bo razširil obstoječi program podznamke i z novim električnim avtomobilom.

''Tesla sploh ni videti kot električni avto …''

"Primerjava s Teslo je zame zanimiva zato, ker njihovi avtomobili oblikovno niso nič drugačni od klasičnih. Pri Tesli torej niso naredili oblikovno drugačnih vozil. Res je, da izdelujejo le tri modele in da jim ni treba narediti drugačnega avta od teh treh. Za nas pri Mercedesu, kot že rečeno, velja ravno nasprotno," je dodal Lešnik.

Slovenski oblikovalec je opozoril na primer na BMW, ki je na podoben način vpeljal futuristično električno znamko i, a je pri novem X3 električno različico naredil oblikovno skoraj enako kot klasično. Tudi Audijev električni crossover e-tron je oblikovno zelo podoben preostalim vozilom iz Ingolstadta.

Tesla je z modelom S pred leti močno pospešil razvoj električnih avtomobilov. Foto: Tesla Motors Audijev odgovor na izzive elektromobilnosti je novi e-tron quattro. Foto: Audi