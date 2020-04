Prvi vtis in cene: proti Sloveniji nova škoda octavia #video

Novo škodo octavio smo pobližje spoznali lani med premiero v Pragi, zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom pa so nato odpadle predvidene prve vožnje. V Sloveniji so trenutno sicer prodajni saloni še zaprti, sicer pa namerava Škoda novo octavio v Slovenijo pripeljati junija.

Spomnimo, po premieri octavie na Češkem smo pri njej opozorili na nekoliko večjo dolžino in da stavi predvsem na praktičnost, v ospredju je tu 640-litrski prtljažnik karavanske izvedbe. Prelomnih tehničnih novosti ni veliko, zato pa s svojim konceptom racionalnega in moderno oblikovanega avtomobila upravičeno pričakuje nadaljevanje trenda prodajne uspešnosti.



"Prvi vtis o škodi octavii: prostoren avtomobil za realnega kupca, ki je dobil tudi več dinamičnih linij," smo zapisali o prvih vtisih avtomobila. Ti so bili nedvomno pozitivni. V Mladi Boleslavi so namreč ostali zvesti načelu izdelave ljudsko naravnanega avtomobila, ki od drugih avtomobilov koncerna (zdaj najbolj izrazito od golfa) dobiva pomembne tehnološke rešitve.



V primerjavi s predhodnico je ob enaki medosni razdalji zrasla za okrog dva centimetra. Octavia dimenzijsko trka na vrata avtomobilov, kot sta škoda superb in volkswagen passat, kar se izkaže tudi v notranjosti. Prostora na zadnji klopi je veliko, prav prostornost in udobje pa sta med glavnimi aduti octavie. Pri karavanski izvedbi ima prtljažnik zdaj osnovnih 640 litrov prostora.

Povsem osnovna za 18, tista že bolj spodobna za 21 tisočakov

Pogled na njen cenik pa že razkriva mnogo zanimivosti. Izhodiščna cena octavie bo 18 tisoč evrov, kar pa velja za kombinacijo najosnovnejšega motorja (1.0 TSI, moč 85 kilovatov) in osnovo opremo active.

Večje povpraševanje bo bržkone po nekoliko bolje založeni octavii. Taka z 1,5-litrskim bencinskim motorjem in srednjo opremo ambition bo stala vsaj 21 tisočakov. Med njeno opremo najdemo 16-palčna aluminijasta platišča, dvopodročno samodejno klimatsko napravo, tempomat z omejevalnikom hitrosti, zadnje parkirne senzorje in sistem Lane Assist.

Tehnološko izpostavljamo matrične žaromete LED in priključno-hibridni pogon, nekatere druge novosti (prikazovalnik head-up, triobmočna klimatska naprava …) smo v drugih avtomobilih že videli. Foto: Škoda

Octavia nedvomno ostaja prostoren in zelo dobro premišljen avtomobil, ki je izdelan z mislijo na potrebe realnega in racionalnega kupca. Zdaj ima tudi nekaj več dinamičnih linij in je bolj vpadljiv. V Sloveniji bi jih lahko prodali okrog 2.600, kar je toliko kot vseh svojih športnih terencev (kamiq, karoq in kodiaq) skupaj. Foto: Škoda

Vozniški prostor je zdaj bolj moderen. Ne le zaradi digitalnih merilnikov, bolj zaradi nove postavitve digitalnega zaslona na vrhu sredinske konzole (prej integriran v sredinsko konzolo). Pod zaslonom je drsnik, prek katerega lahko z enim prstom nastavljamo glasnost avdiosistema. Ti drsniki so manj zapleteni kot pri novem VW golfu (imajo tudi manj funkcij), kar je dobro, in po prvem vtisu bo zaslon (in pripadajoče funkcije) v octavii lažje upravljati kot v golfu. Tudi zato bi pri novi generaciji octavie še težje našli pomanjkljivosti kot pri golfu. Foto: Škoda

Kaj je treba doplačati?

Med doplačili serijskega avtomobila so radarski tempomat (356 evrov), samodejno preklapljanje med kratkimi in dolgimi žarometi (171 EUR), paket žarometov in luči LED (slabih 1.200 evrov), ogrevane sprednje in zadnje sedeže (317 evrov) in podobno. Kdor bo torej želel dodati nekaj opreme in morda še žaromete LED, bo začetni ceni prištel še vsaj okrog dva tisoč evrov dodatne opreme.

Medtem ko se octavia s srednjo opremo ambition torej začne pri dobrih 21 tisoč evrih, bo treba za enak motor z višjo opremo style dodati slabih dva tisoč evrov. Tudi ta oprema pa še ne prinaša žarometov LED, ki so vključeni šele v najvišji paket opreme L & K.

Kaj pa dizelski motorji, štirikolesni pogon in karavanska izvedba?

Octavia z najcenejšim dizelskim motorjem bo stala 20.381 evrov, taka z dvolitrskim motorjem TDI in opremo ambition pa dodatna dva tisočaka. V primerjavi z 1,5-litrskim motorjem TSI je tak motor torej 2.300 evrov dražji.

Za samodejni menjalnik DSG bo treba doplačati dobra dva tisočaka. Štirikolesni pogon bo na voljo tako z dvolitrskim bencinskim kot dizelskim motorjem, a v obeh primerih le z najvišjim paketom opreme. To prinaša ceno vsaj 33 tisoč evrov.

Vse te cene veljajo za limuzinsko izvedbo octavie, karavanska octavia combi pa je okrog 600 evrov dražja.

