Svetovna premiera: to je nova škoda octavia #foto

Škoda je v Pragi razkrila četrto generacijo svojega najbolje prodajanega modela octavia. Avtomobil je še nekoliko večji in stavi predvsem na praktičnost, v ospredju je predvsem 640-litrski prtljažnik karavanske izvedbe. Prelomnih tehničnih novosti ni veliko, zato pa s svojim konceptom racionalnega in moderno oblikovanega avtomobila upravičeno pričakuje nadaljevanje trenda prodajne uspešnosti. Prvič bo kupcem na voljo tudi kot priključni hibrid z električnim dosegom dobrih 50 kilometrov.

Spredaj nič več deljenih žarometov. Foto: Gregor Pavšič Škoda je danes v Pragi pred okrog 600 gosti (med njimi tudi češki premier Andrej Babiš) razkrila četrto generacijo octavie, enega svojih ključnih in osrednjih modelov. Tradicionalna octavia je steber Škode in njen najbolje prodajani avtomobil. To velja tako za Evropo kot tudi Slovenijo. Octavia se namreč na našem trgu samostojno iz vidika prodaje kosa z vsemi tremi češkimi športnimi terenci (kodiaq, karoq in kamiq). Prihodnje leto bi jih lahko v Sloveniji tako prodali okrog 2.600 ali celo 2.700. Octavia bo v Slovenijo prispela spomladi, najprej s karavansko in pozneje še z limuzinsko izvedbo.

Z dolžino 4.689 milimetrov se je Octavia podaljšala za 19 milimetrov, različica combi pa je zrasla za 22 milimetrov in tako v širino sedaj meri 15 milimetrov več. Prostornina največjega prtljažnika v razredu je pri različici combi narasla za 30 litrov na 640 litrov. Prtljažnik pri limuzini meri 600 litrov, kar je 10 litrov več kot prej.

Video – prihod octavie na oder v Pragi

Še več vtisov o škodi octavii, v katero se bomo danes zvečer v Pragi med prvimi usedli in preizkusili nekaj njenih novosti, si boste na Siol.net lahko prebrali v naši jutranji reportaži.

Octavia raste že 13 let in trka celo na vrata razreda superba in passata

Octavia je bila že ob obuditvi tega modela (izdelovali so ga namreč že med leti 1959 in 1971) leta 2006 prav poseben model, ki je sodil na sam rob spodnjega srednjega oziroma »golfovega« razreda. Enako velja tudi danes, 13 let pozneje. V primerjavi s predhodnico je namreč v dolžino (kot karavan) pridobila še dobra dva centimetra (ob enaki medosni razdalji) in tako octavia trka celo na avtomobilski razred škode superb in volkswagen passata. V primerjavi s trinajst let staro octavio prve generacije je v dolžino pridobila skoraj 20 centimetrov.

To je tudi odgovor na pomislek, kako bo Škoda krmarila kupce med octavio in novim modelom scala. Ta je precej manjši, obenem je na voljo le kot kombilimuzina. In več kot očitno zna octavia kot izrazito praktičen avtomobil zelo dobro kljubovati trendu športnih terencev. Lani so jih pri Škodi kljub zastarelosti modela uspeli prodati več kot 300 tisoč in kot smo že omenili – octavia sama uspe pritegniti toliko kupcev kot vsi Škodini športni terenci skupaj.

Pogled s strani od zadaj na limuzinsko izvedbo. Foto: Škoda

Škoda v ospredje najbolj postavlja karavansko izvedbo octavie, ki tudi na trg prihaja kot prva. Foto: Škoda

Foto: Škoda

Nič več deljenih žarometov, karavan z vsaj 640 litrov prostornine

Oblikovno je octavia doživela nekaj bolj ali manj občutnih sprememb. Spredaj je najbolj opazno slovo deljenih žarometov, ki pa bodo zdaj serijsko dobili tehnologijo LED.

Ni presenečenje, da pri Škodi najbolj poudarjajo praktičnost nove octavie. V dolžino je torej pridobila 2,2 centimetra, v širino pa 1,5 centimetra. V ospredje so Čehi postavili karavansko izvedbo, ki bo tudi na trg prispela kot prva.

Dvokraki volanski obroč, digitalni zaslon na vrhu sredinske konzole

V notranjosti je opazen tudi nov dvokraki volanski obroč. Nova je tudi zasnova armaturne plošče, ki je zdaj zasnova modularno v več ravninah. Na vrhu sredinske konzole je zdaj prosto stoječi digitalni zaslon (za slab palec večji kot do zdaj), ki torej ni več integriran v sredinsko konzolo. Pri Škodi izpostavljajo še projecirni sistem podatkov na vetrobransko steklo, triconsko klimatsko napravo in ergonomske sedeže.

Digitalni zasloni bodo velikosti od 8,25 do 10 palcev. Podobno kot golf ima tudi v octavii novi drsnik pod zaslonom, ki omogoča na primer uravnavanje glasnosti avdio sistema. Z integrirano kartico e-SIM je lahko octavia tudi stalno povezana z internetom. V avtomobilu lahko najdemo tudi do pet priključkov USB-C, od katerih je lahko eden nameščen na stropni konzoli nad vzvratnim ogledalom. Pod sredinsko konzolo si bo mogoče omisliti tudi predal za brezžično polnjenje mobilnih telefonov.

Pri pogonih je glavna novost priključni hibrid

Motorje si bo Škoda »sposodila« pri koncernski ponudbi in tako bo imela octavia primerljive motorje z novim golfom. Novost bo tudi priključni hibrid v različici octavia iV, ki ga sestavljata 1,4-litrski bencinski motor TSI in elektromotor. Sistemska moč pogona bo 150 kilovatov, litij-ionska baterija pa ima kapaciteto 13 kilovatnih ur. Po merilnem standardu WLTP bo mogoče na elektriko peljati do 55 kilometrov. Prihodnje leto sledita še različici scout (terenski videz, štirikolesni pogon) in vRS.

Bencinska motorja 1.0 TSI in 1.5 TSI sta opremljena z blago hibridno tehnologijo. Z 48‑voltnim jermenskim zagonskim alternatorjem in 48‑voltno litij-ionsko baterijo so omogočeni regeneracija zavorne energije, podpora motorju z notranjim zgorevanjem z električno funkcijo 'boost' in 'jadranje' s popolnoma izključenim motorjem.

Za prenos moči bo lahko skrbel tudi samodejni menjalnik DSG, čigar prestavna ročica podobno kot v golfu ni več mehansko povezana z menjalnikom. Za pretikanje torej skrbi elektronika in zato je lahko prestavna ročica zelo majhna.

Nov položaj digitalnega zaslona na vrhu sredinske konzole. Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda