Prodaja bo letos poskočila, kaj bo s cenami?

Predlani je prodajo avtomobilov ustavila epidemija covid-19, lani še v večji meri kriza s polprevodniki in dobavo avtomobilov. Ta je zatresla trg, povzročila dolge čakalne dobe in obenem tudi povečano prodajo rabljenih avtomobilov. Občutno, tudi tja do 20 odstotkov, so se dvignile cene tako novih kot rabljenih avtomobilov.

Kako hitro bodo avtomobili prišli do kupcev?

Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) za letošnje leto napoveduje umirjanje razmer. Prodaja avtomobilov bo spet začela rasti, povečala naj bi se za okrog osem odstotkov. To bo sicer še vedno za skoraj 20 odstotkov pod ravnjo iz leta 2019. Skupno naj bi letos na evropske ceste zapeljalo 10,5 milijona novih avtomobilov.

Ključno vprašanje bo kajpak vezano na dobavne roke oziroma kako hitro bodo prodani avtomobili tudi prišli v roke kupcev. Mnogi proizvajalci imajo za prve mesece že razprodane svoje avtomobile in to bo vplivalo tudi na dobave preostalih vozil v večjem delu letošnjega leta.

Kaj pa cene?

Vsaj za cene vozil to ne pomeni nič dobrega, saj se razmerje med povpraševanjem in ponudbo očitno še ne bo kmalu izboljšalo. Tudi sicer trgovci že lani niso obljubljali nižanja cen novih avtomobilov, kar pa je lahko spet dobra napoved za trg rabljenih vozil.