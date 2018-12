Priznanje za Slovenijo: Nova Gorica na priznanem koledarju FIA

Avtomobilska industrija napoveduje velika vlaganja v elektromobilnost (zgolj Volkswagen osem milijard evrov) in električni avtomobili počasi prodirajo tudi na slovenski avtomobilski trg. Slovenija se bo prihodnje leto zapisala tudi na zemljevid držav, kjer so začeli električne avtomobile uporabljati tudi v tekmovalne namene s posebnimi športnimi predpisi. Tam gre za lovljenje idealne povprečne hitrosti na predpisanih odsekih, razlike med najboljšimi pa se merijo v desetinkah sekunde.

Foto: Gregor Pavšič FIA v svoj "eko" koledar vključila Novo Gorico

Tako imenovane Eko relije so si zamislili, da bi z njimi promovirali alternativne pogonske vire. Prvi prvi generaciji novodobnih električnih avtomobilov je bil pravi izziv že doseg, saj so ti avtomobili zmogli brez polnjenja voziti le kakih sto kilometrov. Danes so dosegi že dvakrat do štirikrat daljši, zato je v ospredju že tekmovalnost.

FIA je v koledar svetovnega prvenstva vključila 13 prireditev, ki so večinoma izpeljane v Evropi (po ena tudi v Kanadi in na Islandiji). Prvič bo tako prireditev gostila tudi Slovenija, in sicer septembra v Novi Gorici.

V Novi Gorici so lani združili klasični avtomobilski reli z 'eko' relijem. Foto: Gregor Pavšič

Slovenija z veliko znanja, elektromobilnost priložnost tudi za turizem

Slovenija ima na področju elektromobilnosti veliko vrhunskih domačih podjetij, med katerimi najdemo tako velike in uveljavljene koncerne (Hidria, Kolektor …) kot tudi manj znana podjetja (Elaphe, Metron ...).

Novogoriško prireditev podpira nemški Mahle, ki je pred leti kupil šempetrsko družbo Letrika (ta je izdelovala motor za model renault twizy) in s tem omogočil širjenje proizvodnje ter zaposlovanja na tem področju. Po zgledu nekaterih organizatorjev v tujini so tudi v Novi Gorici združili eko in klasični avtomobilski reli. Med obema nima smisla iskati vzporednic, saj gre predvsem za združevanje dveh avtomobilskih svetov. Tudi prihodnost avtomobilov pa ima s ščepcem tekmovalnosti dodatno draž.

Prav tako pa taka prireditev povezuje tudi turizem posamezne dežele. Letošnji novogoriški eko reli je med drugim obiskal goriška Brda (vilo Vipovže …), pa nato Postojnsko jamo, grad na Štanjelu in podobno. Turistične destinacije postajajo iz vidika polnilne infrastrukture tudi pomembna prelomnica stanja elektromobilnosti posamezne države.

Postanek udeležencev pred vilo Vipovže v Brdih. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič