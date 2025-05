To je digitalna valuta, ki ji analitiki napovedujejo 25,000-odstotno rast do leta 2026

Foto: LA KADJ LLC

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: LA KADJ LLC

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) je v zadnjem času beležil pomembne premike na kripto trgu. V zadnjem mesecu je njegova cena zrasla za 23,17 odstotkov, kar je prispevalo k šestmesečni rasti v višini 11,83 odstotkov. V preteklem tednu pa je bil zaznan rahel padec v višini 4,82 odstotka. Trenutno se LINK giblje v razponu med 14,53 dolarjev in 17,60 dolarjev.

Graf gibanja cen kaže, da se LINK približuje odporni ravni pri 19,32 dolarjev. Če mu uspe preboj te točke, bi naslednji cilj lahko bila druga odporna raven pri 22,39 dolarjev. Na drugi strani se najbližja podporna raven nahaja pri 13,17 dolarjev, globlja podpora pa pri 10,10 dolarjev. Indeks relativne moči (RSI) je pri 55,70, kar kaže na nevtralni zagon, medtem ko stohastični oscilator z vrednostjo 65,03 nakazuje možnost nadaljnje rasti.

Enostavni drseči povprečji (SMA) za 10 in 100 dni sta si blizu – 15,99 dolarjev in 15,66 dolarjev – kar kaže na usklajenost kratkoročnih in dolgoročnih trendov. MACD (konvergenca in divergenca drsečega povprečja) je pozitiven pri 0,1763, kar nakazuje na bikovski zagon. Na podlagi teh kazalnikov bi lahko Chainlink nadaljeval rast in v bližnji prihodnosti dosegel nove odporne ravni.

Sui (SUI)

Sui (SUI) je v zadnjem mesecu pokazal izjemno rast – njegova cena je poskočila za 79,58 odstotkov. Trenutno se trguje v razponu med 3,63 dolarjev in 4,28 dolarjev, v zadnjem tednu pa je zabeležil rahel padec v višini 2,51 odstotka. V zadnjih šestih mesecih je SUI pridobil 9,59 odstotka, kar kaže na stabilen dolgoročni napredek.

Tehnični kazalniki nakazujejo na možen bikovski premik. Cena je blizu svojih 10-dnevnih in 100-dnevnih enostavnih drsečih povprečij (SMA), ki znašajo 3,86 dolarjev in 3,81 dolarjev. Indeks relativne moči (RSI) je pri 56,21, kar pomeni, da trg ni niti prenakupljen niti preprodan. Pozitivna vrednost MACD (0,0286) in stohastični oscilator pri 65,09 dodatno potrjujeta možnost nadaljnje rasti.

Če SUI preseže najbližjo odpornost pri 4,61 dolarjev, bi lahko ciljal na drugo odpornost pri 5,26 dolarjev, kar predstavlja približno 22-odstotno rast. Če pa pade pod podporno raven pri 3,31 dolarjev, je naslednja podpora pri 2,67 dolarjev, kar bi pomenilo približno 26-odstotni padec. Analitiki pozorno spremljajo te ravni za določitev naslednje smeri gibanja vrednosti SUI.

Čeprav je LINK stabilen in SUI cilja na okrevanje, XYZVerse izstopa s povezovanjem športnih navdušencev v svetu kriptovalut ter meri na izjemno rast v trenutnem bikovskem trendu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.