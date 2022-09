Pripravite se na preobrazbo. Predstavljamo Alfa Romeo Tonale.

Oglasno sporočilo

Popolnoma novi Tonale je namenjen dinamičnim kupcem in se ponaša s prepoznavno, strastno in futuristično zasnovo. Prinaša nove elegantne rešitve, ki pa se še vedno dobro povezujejo s stičnimi točkami razvoja avtomobilov znamke Alfa Romeo: legendarnimi platišči, športnim volanom s tremi kraki in žarometi s prepoznavnimi linijami osvetlitve, ki ustvarjajo nezgrešljiv svetlobni podpis znamke.

Alfa Romeo Tonale ponuja nezgrešljivo italijansko obliko, ki je nadvse zvesta konceptu, iz katerega izhaja, najnovejšo tehnologijo, programsko opremo in sisteme elektrifikacije, ki ustrezajo značaju znamke. Široka ponudba inovativnih storitev, osredotočenih na kupce, pa poleg vrhunske kakovosti modelu Tonale doda še na novo opredeljeno uporabniško izkušnjo.

Novi Tonale, ki je na naše ceste zapeljal z jasno misijo: preoblikovanje športnosti za 21. stoletje, je opremljen z vrhunsko tehnologijo in kot prvi avtomobil na svetu predstavlja tehnologijo nezamenljivih žetonov (NFT; ang. non-fungible token), resnično inovacijo v avtomobilski panogi. Alfa Romeo je tako prvi proizvajalec avtomobilov, ki vozilo povezuje z elektronskim potrdilom NFT. Tehnologija temelji na "kartici na verigi blokov", zaupnem in nespremenljivem zapisu glavnih dogodkov v življenjski dobi posameznega vozila. S soglasjem kupca NFT beleži podatke o opravljenih servisih in iz njih ustvari potrdilo, ki ga je mogoče uporabiti kot jamstvo, da je bilo vozilo ustrezno vzdrževano, kar pozitivno vpliva na njegovo vrednost.

Alfa Romeo uporablja programsko opremo in povezljivost za še boljšo vozno izkušnjo, ki je in ostaja najpomembnejši dejavnik. Tonale se zato ponaša z najnaprednejšimi tehnologijami, ki zagotavljajo povezano in udobno vožnjo, hkrati pa ohranjajo užitek v vožnji, značilen za znamko Alfa Romeo. Pomembnejše novosti v modelu Alfa Romeo Tonale vključujejo funkcije glasovnega pomočnika Amazon Alexa. Tako se boste v avtomobilu vedno počutili kot doma, saj bodo vsakodnevne izkušnje še preprostejše in priročnejše. Vrhunska povezljivost in popolnoma nov informacijsko-razvedrilni sistem omogočata brezžično posodabljanje in integracijo s storitvijo Amazon Alexa. Dva velika barvna zaslona TFT, ki skupaj merita 22,5 palca, sta najboljša v razredu.

Na notranjost je med drugim močno vplivala tudi dirkaška preteklost znamke Alfa Romeo. Osredotoča se na voznika ter mu s preprostim dostopom do vseh tipk za upravljanje zagotavlja varno in neprekosljivo vozno izkušnjo. Enako skrbno je poskrbljeno za sopotnike, ki jim je na voljo popoln prostor za udobno vožnjo. Rezultat je potnikom prilagojena kabina, kjer je prefinjen občutek za podrobnosti združen s stalnimi prizadevanji za najvišjo kakovost. Notranjost modela Tonale vzbuja pristna čustva in je polna najnovejših tehnologij za povezano in udobno vožnjo, ki zagotavlja odlično počutje in omogoča vrhunsko športno vožnjo.

Alfa Romeo Tonale prinaša skrivnosti italijanske gostoljubnosti v svet prestižnih vozil C-SUV: notranjost združuje ekskluzivnost, izbran okus in eleganco. Čeprav potniška kabina ponuja udoben prostor za potnike, je njen sprednji del tisti, ki zagotavlja popoln občutek nadzora in obvladovanja ceste. Najbolj ga poudarja visok vozni položaj, ki pa ne zmanjšuje užitka pri vožnji, ki je značilen za športne avtomobile znamke Alfa Romeo. Z dvopodročno klimatsko napravo, zmogljivim informacijsko-razvedrilnim sistemom, prezračevanimi in ogrevanimi sprednjimi sedeži, prijetno ambientalno osvetlitvijo in zvočnim sistemom Harman Kardon s 14 zvočniki zagotavlja prijetno počutje vseh potnikov v vozilu.

V novem modelu Tonale sta na voljo dve ravni elektrifikacije – hibrid in priključni hibrid Q4 –, ki so ju pri znamki Alfa Romeo razvili za zagotavljanje najboljše zmogljivosti v razredu. S hibridno različico Alfa Romeo ponuja resnično električno vozno izkušnjo: ekskluzivno je prvič uporabljen popolnoma nov 48-voltni hibridni pogonski sistem, ki je zasnovan posebej za znamko Alfa Romeo in lahko poganja kolesa tudi, ko je motor z notranjim zgorevanjem izklopljen. Različica priključnega hibrida Q4 z 202 kW (275 KM) in štirikolesnim pogonom je najboljša v razredu, njen pričakovani doseg v električnem načinu pa je do 80 kilometrov v mestnem ciklu. To je najzmogljivejša in najučinkovitejša različica v ponudbi.

Ob predstavitvi novega modela Tonale je na voljo ekskluzivna različica Tonale "Edizione Speciale", ki poleg vseh navedenih tehnoloških prednosti ponuja tudi podaljšano 5-letno jamstvo 5 Plus. Za vse kupce modela Tonale, čigar cene se pričnejo pri 29.990 evrih (z vključenim popustom v primeru nakupa preko financiranja SLS), pa je na voljo tudi BON za nakup dodatne opreme. Odkrijte najboljšo dinamiko vožnje v razredu.





Naročnik oglasnega sporočila je AVTO TRIGLAV.