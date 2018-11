Priprava vozila na zimo: Kaj morate preveriti?

Včasih je potrebno le pol ure časa, da preverite, ali je vaš avto pripravljen na zimo. Priprava vašega vozila na zimo vam lahko poleg varnosti vas samih in preostalih udeležencev v prometu prihrani ogromno denarja in prepreči slabo voljo ob okvari v slabem vremenu.

Da vas avtomobil sredi zasnežene avtoceste ne bo pustil na cedilu, preverite, na kaj vse morate biti pozorni pri pripravi avtomobila na zimo.

1. Preverite pnevmatike

Prva in najpomembnejša stvar so gotovo zimske gume. Pozorni bodite na starost pnevmatik, saj z leti gumena zmes izgublja svoje lastnosti. Nepisano pravilo je, da naj pnevmatika ne bi bila starejša od šestih let. Redno velja preverjati tudi tlak v pnevmatikah. Ustreza naj navodilom izdelovalca (vrednosti so navedene na stebričku voznikovih vrat), v grobem pa velja, da naj bo za 0,2 bara višji od tlaka v letnih pnevmatikah.

2. Preverite sistem peri-briši

Življenjska doba brisalcev je odvisna od več dejavnikov. Brisalci imajo namreč zelo tanko in občutljivo gumico, ki mora biti zelo prožna in mora svoje delo opravljati brezhibno, še posebej v deževno-snežnih razmerah. Roka brisalcev namreč opravi zelo veliko premikov in vsaka najmanjša napaka na gumici brisalca se že pozna pri kakovosti brisanja stekla. Brisalce je priporočljivo zamenjati najmanj dvakrat na leto - pred zimo in nato po njej.

3. Napolnite posodo s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla

Pazite predvsem na temperaturo, do katere je tekočina "uporabna" (zimska - vsaj do minus 20 stopinj Celzija) in preverite, ali šobe morda niso zamašene. Svetujemo, da imate za prvo silo vsaj en liter tekočine vedno v prtljažniku - pozimi namreč predvidoma porabimo več tekočine, saj večkrat čistimo stekla.

4. Poskrbite za varnost

Preproge morajo biti ustrezno nameščene in pritrjene. Preproga, ki "pleše", se lahko hitro zatakne ob pedale (na primer ob zavorni pedal), s čimer lahko ogrozite svojo in varnost drugih udeležencev v prometu.

Če so preproge že dotrajane in obrabljene, svetujemo, da za dež in sneg nabavite gumijaste preproge, ki so primerne za vaš model vozila. Tako se vlaga ne bo vpijala v tekstilne preproge - v tem primeru namreč voda izhlapeva in ustvarja še več kondenza v potniški kabini (zarošena stekla).

5. Opremite se

Poleg samega vozila poskrbite tudi za obvezno opremo v vozilu: varnostni trikotnik, prva pomoč z veljavnim rokom (za pretečenega vas lahko doleti plačilo kazni), poln komplet žarnic.

Kot že omenjeno, naj bo v prtljažniku vedno rezervna količina tekočine za vetrobransko steklo, verige (predhodno povadite nameščanje), priporočljivo pa še gasilni aparat, vlečna vrv in baterijska svetilka.

Na pomoč k strokovnjakom

Nekaj osnovnih pregledov vozila lahko torej vozniki opravite sami, a bolj zahtevne posege prepustite visoko usposobljenim mehanikom pooblaščenih servisov Citroën, kjer vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.

Pred zimo lahko pri njih opravite vzdrževalni servis, kjer vam bodo med drugim pregledali: - zavore,

- zavorno tekočino,

- olje in filter za olje,

- svetila,

- sistem goriva,

- stanje akumulatorja (pozimi namreč kapaciteta akumulatorja oslabi),

- hladilni sistem.

Servisi Citroën - zanesljivo skrbni

Pri njih se lahko odločite tudi za nakup in menjavo pnevmatik ter tudi hrambo zimskih gum. Medtem ko poletna obuvala po koncu poletja praviloma kar hitro pospravimo v omaro, pri pnevmatikah z zamenjavo najpogosteje počakamo vsaj do prvega resnega sneženja. A to ni priporočljivo, saj letne pnevmatike pri nižjih temperaturah in v zimskih razmerah postanejo trše, močno se jim zmanjša oprijem, slabše čistijo tekalno površino in še bi lahko naštevali.

Če ste lastnik kartice Diners Club Citroën, imate pri Citroënovih pooblaščenih serviserjih možnost brezplačno hraniti pnevmatike ob izvedeni storitvi zamenjave. Tako boste podaljšali življenjsko dobo pnevmatik, saj bodo shranjene v optimalnih pogojih. In ko boste morali ponovno preobuti svojega jeklenega konjička, vas bodo pnevmatike že čakale pri izbranem pooblaščenem serviserju Citroën.

Po soglasju s stranko bodo pri Citroënu poskrbeli še za menjavo obrabljenih delov v skladu s priporočili iz servisne knjižice vozila in za dolivanje vseh tekočin (razen goriva).

Vse storitve na enem mestu

Pooblaščena servisna mreža Citroën sicer ponuja vse za vaše vozilo: od posebne ponudbe cenovno ugodnih in ustreznih izdelkov ter dodatne opreme do najboljšega rednega vzdrževanja in obenem koriščenja ugodnosti iz naslova MyCITROËN plus za vozila, starejša od dveh let. Vsak Citroën ima namreč svoj načrt rednega vzdrževanja, ki se razlikuje glede na model in tip motorja.

Pooblaščeni serviserji Citroën vam bodo pojasnili, kaj potrebuje vozilo ob trenutnem in vsakem naslednjem servisu. Visoko usposobljeni mehaniki pa bodo poskrbeli za optimalno opravljeno servisno storitev, pri čemer uporabljajo originalne nadomestne dele.

"Vsebina" rednega vzdrževalnega pregleda je, poleg izbranega modela vozila in tipa motorja, odvisna tudi od: - števila prevoženih kilometrov,

- starosti vašega vozila,

- tipa motorja vozila,

- vašega načina vožnje (za podatke o izrednih pogojih uporabe preglejte svojo knjižico vzdrževanja).

Članstvo v klubu MyCITROËN plus je brezplačno in vam prinaša številne ugodnosti tekom celega leta. Preverite, katere!