Primerjava detajlov - Renaultova katrca nekoč in danes #video

Renault bo še letos razkril novodobni model renault 4, električno reinkarnacijo kultne katrce v izvedbi kompaktnega križanca. Original so izdelovali od leta 1961 do 1994, ko so zadnji primerki avtomobila zapustili tovarno Revoz v Novem mestu. Video pokaže podobnosti starega in novega avtomobila na določenih podrobnostih. Novega renault 4 bodo izdelovali v Franciji, na ceste pa prihaja naslednje leto.