Uradno: Renault je pokazal detajle nove "katrce" #foto

Po renaultu 5 bodo Francozi obudili tudi nekdanji model 4. Oba bosta izhajala z enake električne platforme in bosta tudi tehnično enaka, novodobna "katrca" pa bo nekoliko višja in širša. S tem bo bližje križancem tega razreda, ki so prodajno zelo pomembni. Novi renault 4 bo dolg 4,14 metra, medosna razdalja pa bo enaka kot pri "petki" – 2,54 metra.

Med podrobnostmi z razkritih fotografij izstopa možnost pomične strehe in prvič tudi osvetljen Renaultov logotip na sprednjem delu avtomobila.

Renault bo električni model 4 v polnosti razkril na letošnji avtomobilski razstavi v Parizu.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault