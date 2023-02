Primer racionalnega avtomobila, ki ima vse, kar zares potrebujete

Statistika prodaje novih avtomobilov se je v zadnjih letih dodobra prevetrila. V času tektonskih premikov v avtomobilski industriji je večina avtomobilskih znamk zabeležila padec v prodaji, nekateri pa so svojo prodajo v Evropi še okrepili. Mednje brez dvoma spada Dacia Sandero, ki je od leta 2017 naprej najbolj prodajani avto med fizičnimi kupci v vsej Evropi. Družina Sandero predstavlja kar tretjino vseh prodanih Dacij, znamka pa je s prenovljeno izvedenko Sandero Stepway letvico njegove uporabnosti, dobrega razmerja med ceno in vsemi funkcionalnostmi, ki jih vozilo nudi, postavila še višje. Kaj je tisto, kar kupci pri avtomobilu cenijo, zakaj zadovolji zelo širok krog kupcev in zakaj je navsezadnje tako priljubljen tudi med Slovenci?

Očesu prijazna oblika, primeren pogonski sklop, oprema in dodatki iz Sandera ustvarjajo evropsko prodajno uspešnico. Foto: Dacia

Dacia Sandero Stepway predstavlja primer racionalnega avtomobila, ki ima vse, kar vozniki zares potrebujejo. Ničesar preveč. Obdržite le to, kar potrebujete. S tem sloganom avtomobil ne nazadnje tudi nagovarja svoje kupce. Mestnega križanca bodo najbolj cenili praktični, pragmatični ljudje, ki iščejo največjo vrednost za svoj denar in jih statusni simboli ne zanimajo preveč oziroma se ne ozirajo toliko na to. Ga želite preizkusiti? Ko položimo vse karte na mizo, je zaključek jasen –predstavlja primer racionalnega avtomobila, ki ima vse, kar vozniki zares potrebujejo.

Razumen pristop do avtomobila

Dacia je že od nekdaj postavljala nova merila, ko gre za razumen potrošniški pristop do avtomobila. Zdaj pa bolj kot kadarkoli prej sega v jedro potreb svojih kupcev in jim ponuja preprosta, prostorna, zanesljiva, čvrsta vozila, brez odvečnosti in za neprekosljivo ceno.

Sandero Stepway je daleč najbolj priljubljeni model iz družine Sandero, saj ga v Evropi izbere kar 65 % vseh kupcev Sanderov. Razlogov za to je mnogo. Cestni križanec je dovolj majhen za mestne vožnje, dovolj velik za daljše poti in dovolj zmogljiv, da se ne ustraši slabših cest. S tretjo generacijo je poleg zunanje oblikovne posodobitve in izboljšane notranjosti pridobil tudi nove elemente varnosti in udobja. Z novo konstrukcijsko osnovo ponuja višjo raven opreme, aktivne in pasivne varnosti ter prenovljene motorje, med katerimi je tudi tak na bencin in avtoplin (LPG). Sandero Stepway še vedno za zmerno ceno kupcem omogoča nakup novega avtomobila z najboljšim razmerjem med uporabno vrednostjo in ceno na trgu.

Znamka tudi s prenovljenim modelom dokazuje, da zna po ugodni ceni ponuditi avtomobil atraktivne oblike z notranjostjo prijetnega videza in solidnih voznih lastnosti, podprtih s sodobnimi tehnologijami. Foto: Dacia

Večnamenski pustolovec v novi podobi znamke

Gledano v celoti, v leto 2023 Dacia tudi v Slovenijo vstopa prenovljena – prav vsi modeli so istočasno prevzeli novo celostno grafično podobo znamke. Znak Dacia Link zagotavlja prepoznavo znamke že na daleč, krasi pa nos vozila in sredino koles. Druga nemudoma opazna sprememba je pojav logotipa na zadnjem delu avtomobila in na volanu.

Sandero Stepway je z večjo oddaljenostjo od tal (174 mm op. p.) pravi večnamenski pustolovec v družini modelov Dacia. S pravo mišičasto postavo in odločno oblikovanostjo tako zunaj kot znotraj namiguje na pobeg v neznane pustolovščine.

Udobna, vsestranska in tehnološko napredna notranjost

Velik napredek se kaže tudi v kabini, ki je veliko bolj dodelana, estetsko dovršena, vsestranska in prostorna. Ponuja bolj kakovosten videz, materiale, sestavo in izdelavo, ergonomijo ter novo opremo. Oblikovalci so notranjosti vozila privoščili nekaj serijskih podrobnosti, ki presegajo morebitna vnaprejšnja pričakovanja in navsezadnje tudi ceno avtomobila.

Foto: Dacia

Sandero Stepway še vedno za zmerno ceno ponuja največ potniškega prostora na trgu. Na zadnjih sedežih je prostor za tri odrasle potnike, zadnja klop je deljiva in zložljiva v razmerju 1/3-2/3. Prtljažnik ima prostornino 410 litrov in raven pod, ki ga je po višini mogoče postaviti v dva položaja.

Za optimalen položaj lahko voznik nastavlja višino svojega sedeža, volan po višini in globini in izbira med posamičnim ali širokim naslonom za roke med prednjima sedežema (za doplačilo).

Na področju vsestranskosti velja vsekakor omeniti tudi vzdolžna strešna nosilca Sandera Stepway, ki dobro skrivata svojo posebnost – nista le lepa, ampak tudi prilagodljiva. Za primer: včeraj ste želeli prevažati kolo, danes pa morate namestiti strešni kovček. Vam zveni znano? Inovativni modularni strešni nosilci, ki ne zasedejo veliko prostora, se lahko hitro spremenijo v prečne strešne nosilce, kar vam omogoča neposredno namestitev predmetov brez nakupa novega kompleta. Ta domiseln in patentiran sistem pooseblja duha znamke Dacia: bistroumen, praktičen, preprost in zanesljiv.

Tehnologija, ki ustreza poglavitnim pričakovanjem kupcev

V vseh paketih serijske opreme so zaslon potovalnega računalnika, samodejni vklop luči, upravljala regulatorja in omejevalnika hitrosti na volanu. Tako lahko voznik v prid varnosti in udobja ohrani svoj pogled na cesti in roki na volanu. Glede na različice so kot del serijske opreme ali za doplačilo denimo na voljo nova samodejna klimatska naprava z digitalnim prikazovalnikom, prostoročna kartica s funkcijo odklepanja prtljažnika na daljavo, električna parkirna zavora, kamera za vzvratno vožnjo in parkirni senzorji spredaj.

Foto: Dacia

Za Sandero Stepway so na voljo tri različne multimedijske naprave za vse vrste potreb: Media Control, Media Display in Media Nav.

Najbolj edinstven na trgu je izhodiščni sistem Media Control, ki omogoča, da na domiselno snemljivo držalo pred voznikom na armaturni plošči pritrjen pametni telefon postane zunanja multimedijska naprava z brezplačno aplikacijo Dacia Media Control in brezžično povezavo Bluetooth ali kabelsko prek vtičnice USB.

Z Media Display so v potniškem prostoru štirje zvočniki, nad osrednjo konzolo pa je nameščen velik 20-centimetrski (8'') zaslon na dotik, ki je zaradi boljše preglednosti in lažjega upravljanja rahlo zasukan proti vozniku. Uporabniški vmesnik je intuitiven in preprost za uporabo, omogoča pa brezžično povezavo Bluetooth ter je združljiv s sistemi za pametne telefone Android Auto in Apple CarPlay.

Z Media Nav ima multimedijska naprava zdaj vgrajeno tudi navigacijsko napravo in brezžično povezljivost za Apple CarPlay in Android Auto.

Foto: Dacia

Z avtoplinom prvi na trgu!

Dacia je edina avtomobilska znamka, ki v vseh svojih avtomobilskih modelih ponuja motorje na dve vrsti goriva – avtoplin in bencin. Ti motorji imajo oznako ECO-G. Kombinacija bencina in plina zagotavlja racionalnost in več kot tisoč kilometrov dosega. Med vožnjo na avtoplin ima Novi Sandero ECO-G v povprečju za desetino manjši izpust CO 2 kot z enakovrednim bencinskim motorjem. Ob tem ima s polnima posodama za obe vrsti goriva še več kot 1.200 kilometrov dosega. Posoda za avtoplin ima prostornino 50 litrov, od česar je uporabnih 40 litrov, saj je zaradi varnosti polnjenje omejeno na 80 odstotkov prostornine, a je še vedno za osem litrov več kot v predhodniku. Posoda za bencin ima prostornino 50 litrov. Omeniti velja, da je prehod med plinom in bencinom izredno subtilen, praktično nezaznaven, voznik pa prehod upravlja s pritiskom na gumb na armaturni konzoli.

Izboljšana varnostna oprema

Tudi na področju varnosti vozilo v resnici ponuja vse, kar zares potrebujete. Avtomobil zna zavirati pred oviro, opozarja pred vozili v mrtvem kotu, ponuja vzvratno kamero in tako naprej. Sandero Stepway je dobil tudi najnovejša napredna pomagala za vožnjo in varnostno opremo, ki bodo poskrbela za povečano pasivno varnosti in učinkovitejšo aktivnost varnost. Povečano varnost gre v prvi vrsti pripisati novi modularni konstrukcijski osnovi CMF, ki zagotavlja boljšo zaščito ob trku zahvaljujoč večji odpornosti in trdnosti.

Novi Sandero Stepway ima samodejni vklop luči že serijsko in glede na paket opreme tudi samodejne brisalnike. Žarometa imata svetilne diode LED, ki izboljšajo vidljivost, saj je svetlobni snop za 37 odstotkov daljši (110 m) in za 9 odstotkov širši (24 m) kot zasenčeni snop žarometov s halogenskimi žarnicami v prejšnji generaciji Sandera.