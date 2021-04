Primer Elona Muska: lahko Volkswagen dobi novo visoko kazen?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bi si lahko s svojo "devetindvajsetmarčevsko" potegavščino v ZDA prislužil novo visoko kazen. Ko je pred tremi leti podobno zavajal Elon Musk in s tem dvignil ceno Tesline delnice, je plačal 20 milijonov dolarjev kazni.

Predvsem medije v ZDA je razburila poteza Volkswagna, ki si je z uradno potrditvijo spremembe imena dva dneva pred prvim aprilom privoščil uradni "fake news" in spet spomnil na nekdanjo dizelsko afero Dieselgate. Ta je imela za nemško podjetje največje razsežnosti prav v ZDA. Medtem ko so se v Evropi izmaknili visokim kaznim, so morali v ZDA plačati vrtoglavih 30 milijard dolarjev.

Foto: Volkswagen Potegavščino, kakršne avtomobilska industrija do zdaj še ni poznala, so si privoščili za pospeševanje ozaveščenosti javnosti ob lansiranju prvega električnega avtomobila ID.4 (modela ID.3 v ZDA ne prodajajo). Toda taka uradna laž, ki je 29. marca ni mogoče opravičiti kot prvoaprilsko šalo, bi imela lahko za Volkswagen v ZDA spet drage posledice.

Ameriški mediji so namreč že izpostavili vpliv uradno objavljene novice na vrednost Volkswagnove delnice. Ta je ob uradni potrditvi, da se bo znamka v ZDA preimenovala v Voltswagen, poskočila za skoraj pet odstotkov. Taka drzna strategija je namreč poudarjala Volkswagnove ambicije po širjenju elektromobilnosti v ZDA.

Muska so neobstoječi zasebni kupci stali 20 milijonov dolarjev

Leta 2018 se je podoben primer že zgodil. Takrat je Elon Musk izjavil, da je našel kupce za Teslo in da se bo ta ob prodaji umaknila z borze. Po tej novici je vrednost Tesline delnice prav tako močno narasla. Ko se je izkazalo, da Musk kupcev dejansko nima, se je moral zagovarjati pred pristojnim organom za borzno poslovanje v ZDA. Tovrstne objave pomenijo manipulacijo z vrednostjo delnice, kar seveda ni v skladu z zakoni.

Musk se je nazadnje pogodil in moral s Teslo plačati visokih 20 milijonov dolarjev kazni. Medtem ko pristojni organ poteze Volkswagna za zdaj še ni komentiral, bi bil le delček omenjene Tesline kazni že visoka cena za neuspešno "devetindvajsetmarčevsko" potegavščino.