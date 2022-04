Priložnost za Srbe: 190 milijonski posel za nove avtomobile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kragujevcu so nekoč izdelovali Zastavine avtomobile, v zadnjih letih pa so v Srbiji nastajali le še fiati 500 L. Ker pa je imel ta avtomobil slabo prodajo, položaj pa so še dodatno zaostrile najrazličnejše krize v evropski avtomobilski industriji, je bil tudi ekonomski položaj tovarne vse bolj nezavidljiv.

Foto: Reuters

Svetlo luč za srbsko avtomobilsko prihodnost daje nov dogovor, ki sta ga pred dnevi podpisala srbski predsednik Vučić in predsednik koncerna Stellantis Carlos Tavares. Dogovor je vreden 190 milijonov evrov in predvideva pripravo proizvodnih linij za električna vozila. Srbija ima v tovarni 33-odstotni lastniški delež.

Namesto fiata 500 L bodo v Kragujevcu izdelovali nov električni avtomobil, ki ga bodo predstavili in začeli izdelovati leta 2024. Pozneje bodo morda temu priključili še dodatni električni model.

Fiat namerava med leti 2025 in 2030 začeti prodajati le še električne avtomobile. Podobno velja za celoten koncern Stellantis. Za nova vozila bodo izdelali štiri namenske električne platforme, ki jih bodo nato delili med vsemi svojimi znamkami.