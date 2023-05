Priljubljeni mali SUV je dobil pomembno novost #foto

Foto: Peugeot Peugeot je od leta 2019 prodal skoraj 700 tisoč primerkov modela 2008. Lani je delež električne različice e-2008 znašal dobrih 17 odstotkov. Skupno so električnih v zadnjih štirih letih prodali več kot 75 tisoč in avtomobil se je v Evropi zavihtel na vrh električnega segmentva B SUV.

Dimenzijsko se s prenovo avtomobil ni spremenil. Dolg je 4,3 metra, širok slaba dva metra (1,98 metra), visok pa 1,55 metra. Tudi prostornina prtljažnika je z 434 litri ostala enaka.

Foto: Peugeot

Povečan doseg električnega e-2008, prvič tudi samopolnilni hibrid

Za e-2008 so s prenovo povečali moč elektromotorja s 100 na 115 kilovatov, kapaciteto baterije pa so povečali s 50 na 54 kilovatnih ur (kWh). Doseg po WLTP se je z 345 povečal do 406 kilometrov. Serijsko je avtomobil opremljen le z 7,4 kilovatnim polnilcem, 11-kilovatni je na voljo za doplačilo.

Poleg določenih oblikovnih popravkov je največja novost prenove dodatek samopolnilnega 48-voltnega hibridnega pogona. Tega bosta sestavljala bencinski motor z močjo 136 “konjev” in dodatni elektromotor, za prenos moči pa bo skrbel samodejni šeststopenjski menjalnik z dvema sklopkama. Peugeot obljublja do 15 odstotkov nižjo porabo goriva in do 50 odstotkov časa prevoženega na elektriko v urbanem okolju.

V ponudbi tudi še klasični motorji brez elektrifikacije

Poleg elektrificiranih pogonov bo 2008 na voljo še z dvema klasičnima bencinskima motorjema puretech 100 in puretech 130 (oba 1,2-litrska, trivaljna) ter 1,5-litrskim štirivaljnim dizelskim motorjem blueHDi 130. Osnovni bencinski motor bo povezan z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, pri močnejšem bo mogoče poleg ročnega izbrati še samodejni osemstopenjski menjalnik, pri dizelskem motorju pa nato ročni menjalnik ni več na voljo.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot