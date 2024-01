Priljubljen ljudski avtomobil gre med starodobnike, kdo še?

Škoda je felicio razkrila oktobra leta 1994 na Karlovem mostu v Pragi in še istega meseca so začeli tudi proizvodnjo tega modela. Felicia je bila prvi Škodin avtomobil pod okriljem koncerna Volkswagen. Felicia je pomenila znaten kakovostni napredek za Škodine avtomobile in tudi njihov sprejem na zahodnoevropskih trgih.

Felicia je bila od favorita daljša za štiri centimetre, širša je bila za 1,5 centimetra in imela je tudi 21 dodatnih litrov prtljažnika. Ključni so bili napredki pri geometriji podvozja, vpetju koles, vzvojni čvrstosti. Škoda je v sodelovanju z Volkswagnom za felicio v primerjavi s favoritom izdelala 1187 novih delov.

Začetni osnovni motor je bil 1,2-litrski (1289 cm3) bencinski motor z močjo 40 ali 50 kilovatov.

Prvi primerki felicie bodo letos že starodobniki

Le nekaj prvih primerkov felicie iz oktobra, novembra in decembra 1994 bo letos že starih 30 let. Škoda je felicio sicer izdelovala vse do leta 2001. Junija je felicio nasledila še danes obstoječa fabia. Škoda je v vseh izvedbah izdelala več kot 1,4 milijona modelov felicia. Klasičnih kombilimizun je bilo 915 tisoč, ob tem pa še 351 tisoč karavanov. To je bil tudi prvi Škodin avtomobil z dizelskim motorjem.

Leta 1994 bo tridesetletnico praznovalo še nekaj zanimivih avtomobilov. Ker so večino teh konec leta 1994 šele predstavili in se je prodaja začela pozneje, bodo podobno kot pri felicii le redki primerki že stari 30 let.

Taki avtomobili so alfa romeo 145, audi A4, opel tigra in na primer tudi prva generacija hyundai accenta ter prva toyota RAV4.