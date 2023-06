Prihranek tri milijarde evrov? Volkswagen o varčevalnih ukrepih.

Pred slabim mesecem je Reuters poročal o internem sporočilu predsednika Volkswagna Thomasa Schaeferja. V njem je navedel potrebo po prevetritvi osrednje Volkswagnove znamke, kar bi privedlo do večje učinkovitosti in višjih prihodkov. Že takrat so se pojavile napovedi o novem varčevalnem paketu, ki bi bil osredotočen predvsem na izboljšanje poslovanja, boljšo sinergijo med znamkami in ne zgolj na morebitna odpuščanja.

Do pomembnega sestanka bo očitno prišlo že danes, ko se bo sestal Volkswagnov nadzorni svet, in sicer pred bližajočim dnevom srečanja z investitorji. Tam bodo predstavili poslovne načrte za letošnje leto in pričakovane poslovne izide.

Po poročanju nemškega poslovnega časnika Handelsblatt naj bi Oliver Blume, predsednik koncerna, želel preprečiti dvojne stroške razvoja med znamkami in omogočiti boljši izkoristek tovarn v Nemčiji – predvsem pri Audiju in Volkswagnu.

Po poročanju Reutersa naj bi varčevalni program predvideval prihranek treh milijard evrov.