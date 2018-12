Prihodnost Škode v Ljubljani: Jo bodo sprejeli tudi Slovenci?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda je v Ljubljano pripeljala vizijo svoje (elektrificirane) prihodnosti. Po letu 2025 bo imela predvidoma vsaka četrta nova škoda električni ali priključnohibridni pogon. Prihodnje leto priključni superb, nato tudi priključna octavia in prva povsem električna škoda.

Video: Koncept vision E v Ljubljani

Volkswagnov koncern danes na področju elektromobilnosti še močno zaostaja za nekaterimi tekmeci, med njimi predvsem Hyundaiem in Nissanom. Nemci prek študij sicer svoja električna vozila napovedujejo že dalj časa, razvili so tudi posebno električno modularno platformo MEB in ta bo zanje v prihodnosti še kako pomembna tudi pri nižanju stroškov (cene) posameznih električnih vozil.

Foto: Gregor Pavšič Delež elektrificiranih škod leta 2025 že 25-odstoten?

Ne le Volkswagen, tudi Škoda in Seat (ter premijska Audi in Porsche) bosta vsaj delno elektrificirana. Leta 2025 bo predvidoma na svetovni ravni vsaka četrta nova škoda delno (priključni hibrid) ali povsem električna.

Že prihodnje leto bo na ceste pripeljala priključnohibridna različica škode superb, leta 2020 pa priključna octavia in tudi že prvi povsem električni avtomobil iz Mlade Boleslavi. Ta se bo močno zgledoval po konceptu vision E, ki so ga pri Škodi najprej predstavili lani na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, zdaj pa je to vozilo na ogled tudi v Ljubljani.

Škoda je ena najbolj priljubljenih avtomobilskih znamk v Sloveniji, kjer za Volkswagnom in Renaultom tradicionalno zasedajo tretje mesto na prodajni lestvici. Njihov delež bo tudi letos znašal okrog deset odstotkov. Po besedah direktorja znamke Škoda v Sloveniji Petra Podlipnyja bi lahko letos delež fizičnih kupcev prvič presegel delež poslovnih strank. Po njegovih besedah bi lahko letno v Sloveniji prodali tudi 500 ali 600 avtomobilov več, če bi jim jih le uspelo dobiti iz tovarn. Proizvodne kapacitete Škode so namreč povsem zapolnjene.

Vizija prihodnje mobilnosti

Študija je seveda še zelo futuristična. Zunanjih ogledal nima, saj njihovo vlogo prevzemajo kamere. V notranjosti so vsi štirje sedeži vrtljivi, kar izpostavlja tretjo stopnjo avtonomne vožnje. Za Škodo je ta koncept tudi priložnost za razmislek o novih poslovnih modelih v prihodnosti, ko bodo digitalizirana vozila prevzela tudi nekatere druge naloge.

Škoda vision E ima dva elektromotorja s sistemsko močjo 225 kilovatov (306 "konjev"), pogon na vsa štiri kolesa, uradni doseg z enim polnjenjem do 500 kilometrov in najvišjo hitrost 180 kilometrov na uro. Vozilo omogoča tudi indukcijsko polnjenje baterije. Med novostmi je tudi ukazovanje z ročnimi gestami, kar v še precej začetni obliki poznamo iz volkswagnov.

