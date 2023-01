Prihodnost, ki to ni: audi, ki se spremeni v "pickup"

Audi razkriva še četrti futuristični koncept iz družine sphere. Po roadsterju Audi skysphere leta 2021, limuzini Audi grandsphere leta 2021 in prostorskem konceptu Audi urbansphere aprila 2022 se zdaj premierno predstavlja štirivratni SUV s prilagodljivo zasnovo karoserije in štirikolesnim pogonom.

Konceptno vozilo so si zamislili in ga zasnovali v Audijevem oblikovalskem studiu v ameriškem Malibuju, za njegovo obliko pa stoji vodja studia Gael Buzyn. S svojimi merami, v dolžino meri 4,98 metra, v širino 2,07 metra in v višino 1,60 metra, je Audijev active­sphere concept uvršča v razred večjih športnih terencev.. Kot je značilno za električne avto­mobile, je njegova medosna razdalja velika – meri 2,97 metra, to pa prinaša ustrezno prostorno potniško kabino. Zaradi izredno dolgega medosja so morali pri Audiju sprednji in zadnji kolesi potisniti povsem v skrajna konca koncepta, s tem pa koncept activesphere deluje glede na svoje zunanje mere bolj kompaktno.

Quattro pogon omogoča pobeg z urejenih cest

Koncept, ki ga pri Audiju trenutno ne nameravajo poslati v serijsko proizvodnjo ima 22-palčna kolesa in izstopajoč odmik od tal. Pnevmatike z dimenzijami 285/55 in izobliko­va­nim profilom pričajo, da je activesphere prilagojen za vsestransko terensko uporabo. Ker gre za koncept seveda ne manjkajo unikatni aerodinamični dodatki, ki jih v serijskih avtomobilih ne najdemo. V platišča so namreč vdelani premični segmenti: med terensko vožnjo se odprejo, da omogočijo optima­len pretok zraka, na cesti pa se zaprejo za optimalno aerodinamiko. Tudi elegantno oblikovani in precizno izdelani ogledali s kamero na obeh sprednjih vratih sta zasnovani tako, da je zračni upor čim manjši.

Zunanji videz načrtno izpostavlja terenske zmogljivosti in z velikimi kolesnimi ohišji simbolizira variabilen, elektronsko uravnavan štirikolesni pogon quattro. Pri konceptu Audi activesphere je variabilen tudi odmik od tal – od osnovnih 208 milimetrov se lahko poveča za 40 milimetro. To pri hitri vožnji po cesti enako ugodno vpliva na težišče in aerodinamiko. Sprednji kot nagiba vozila pri konceptu Audi activesphere znaša 18,9 stopinje, zadnji pa 28,1 stopinje.

Foto: Audi

Brez srednjega stebrička, vrata se odpirajo protismerno

Kot že pri sorodnem konceptu Audi grandsphere so tudi pri modelu Audi activesphere vrata nameščena protismerno, pritrjena so na stebričkih A in C; stebrička B tudi v tem vozilu ni. Tako se potnikom že ob vstopu prikaže vsa prostornost notranjosti. Kot pri preostalih konceptih iz družine spehe, ima ta beseda simbolični pomen.Ta skupna komponenta imen konceptnih vozil Audi skysphere, grandsphere, urbansphere in zdaj tudi activesphere se navezuje na notranjost. V ospredju teh konceptov ni moč motorja, pospešek ali hitrost vožnje, poudarek je na notranjosti.

Štirje individualni sedeži so kot konzolni nosilci obešeni na neprekinjeno visoko sredinsko konzolo. Zgornji konec notranjega stranskega dela sedežne školjke je vodoravno oblikovan kot naslon za roke in nalega na sredinski konzoli. Oblikovalci so sedišče, hrbtišče in ramenski del zasnovali kot tri ločene okrogle školjke, ki že na pogled zagotavljajo dobro stransko oporo.

Poudarek je na novi napredni električni arhitekturi

Bistvo koncepta je v platformi PPE (Premium Platform Electric), ki so jo pod vodstvom Audija razvili skupaj s Porschejem. To je tehnološko napredni 800-voltni sistem, ki med drugim omogoča najvišjo moč polnjenja do 270 kilovatov in po standardu WLTP doseg do 700 kilometrov. Kapaciteta baterije bo znašala okrog sto kilovatnih ur. Tudi moč polnjenja na izmeničnem toku AC bo znašala do 22 kilovatov, kar je danes še vedno prej velika izjema kot pravilo.

En elektromotor na sprednji in eden na zadnji premi štirikolesno gnanega koncepta Audi active­sphere imata skupno moč 325 kW in navor 720 Nm. Sprednji in zadnji kolesni par usmerjata petvodilni premi. V konceptno vozilo je vgrajen Audi adaptive air suspension, sistem zračnega vzmetenja s prilagodljivimi blažilniki. Skupni doseg je po besedah Audija omejen na približno 600 kilometrov.

Foto: Audi

Foto: Audi