Prihaja tudi slavna znamka: Američani se vračajo v Evropo

Ameriški avtomobilski koncern General Motors se bo vrnil v Evropo in to s ponudbo povsem električnih avtomobilov.

Foto: General Motors General Motors (GM) se je iz Evrope umaknil leta 2007 po prodaji Opla (in Vauxhalla), svoje aktivnosti pa ohranil le še pri nekaterih uvoznih dejavnostih pri znamkah Chevrolet in Cadillac. Američani želijo do leta 2035 postati znamka izključno električnih avtomobilov in prav zato so po poročanju britanskega Autocar že naredili prve pravne korake za vrnitev v Evropo.

GM bo za električna vozila izdelal namensko platformo ultium EV, ki bo osnova za vozila znamk kot so Cadillac in Hummer. Prav Cadillacov novi športni terenec lyriq naj bi bil glavni adut vrnitve. To je luksuzni električni avtomobil, ki bi ga lahko postavili ob bok audija e-tron.

Bodo avtomobile prodajali prek interneta?

GM Europe, ki je že ustanovljeno podjetje za povratek General Motorsa na staro celino, čakajo mnogi izzivi. Ker zaradi trenutne odsotnosti nimajo razvejane prodajne mreže, se bodo predvidoma zatekli (podobno kot Tesla, Genesis in Polestar) k neposredni prodaji kupcem.

GM želi znamko Cadillac postaviti na globalni trg, zato se bodo že prihodnje leto z dirkalnikom te znamke podali tudi v vztrajnostne dirke kot je 24 ur Le Mansa.