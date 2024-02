Preveliko zanimanje: po mesecu in pol že ustavili izjemno ugodne najeme

Od začetka leta je Francija izvajala zanimiv program spodbujanja najema električnih vozil. Ta so bila dosegljiva za le sto evrov (manjši avtomobili) oziroma 150 evrov mesečno. Pogoj je bil letni prihodek največ 15.400 evrov, ob tem pa mora posameznik letno zaradi delovnih migracij prevoziti tudi vsaj osem tisoč kilometrov.

Po 50 tisoč sklenjenih pogodbah zamrznitev do 2025

Francoska vlada je sprva nameravala prek tega programa oddati od 20 do 25 tisoč električnih avtomobilov. Za spodbujanje so predpostavili 1,5 milijarde evrov.

Toda povpraševanje med Francozi je močno preseglo te načrte. Po mesecu in pol so sklenili že 50 tisoč pogodb za najem. Za letos so tako program zamrznili in ga bodo nadaljevali šele prihodnje leto.

Po poročanju Reutersa bi morali program začeti že prej, a francoski proizvajalci avtomobilov niso imeli pripravljenih dovolj vozil.

Močno povišani davek na izpuste CO2 klasičnih avtomobilov

Francozi lahko še naprej dostopajo do ekološkega bonusa, ki pri nakupu električnega avtomobila znaša od pet do 7.500 evrov. Višina mesečnih prihodkov pri tem ni pomembna, pogoj pa je ustrezen odtis CO2 pri proizvodnji avtomobila in baterij. Na seznamu zato ni na Kitajskem izdelanih električnih avtomobilov.

Kot smo poročali konec prejšnjega tedna, je Francija obenem močno zaostrila enkratni davek na izpust CO2. Ta znaša od 50 do kar 60 tisoč evrov, če ima novi avtomobil 194 in več gramov izpusta CO2 na prevoženi kilometer. Brez tega davka so avtomobili z manj kot 118 grami izpusta CO2 na kilometer.