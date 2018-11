Prestižni mestni terenci: Kakšno izbiro ima Slovenec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi BMW X5 bo iskal kupce proti petim največjim konkurentom. Nekateri izmed njih so že pošteno v letih, a izbira je kljub višjim cenam raznolika, vsak pa nagovarja svojo vrsto publike. Večina jih poleg visokotehnoloških novosti ponuja še sedem sedežev, Volvo pa je kot edini na voljo le s štirivaljnimi motorji.

BMW ponuja možnost nakupa nekoliko bolj terenskih pnevmatik, ki jih na novo generacijo X5 nataknejo že v tovarni. Foto: Žiga Intihar

Motor Dimenzije Cena (EUR) Prtljažnik (l) Leto lansiranja Audi Q7 šestvaljni 3.0 TDI, 170 kW 5.052 x 1.968 x 1.741 od 71.400 890 2015 BMW X5 šestvaljni 3.0 d, 195 kW 4.922 x 2.004 x 1.745 od 77.500 650 2018 Volvo XC90 štirivaljni 2.0, 184 kW 4.950 x 1.923 x 1.776 od 60.000 967 2016 Mercedes-benz GLE (coupe)* šestvaljni 3.0, 245 kW 4.900 x 2.003 x 1.731 od 83.900 650 2015 Porsche cayenne šestvaljni 3.0, 243 kW 4.918 x 1.983 x 1.696 od 93.200 670 2018 Range rover sport šestvaljni 3.0, 183 kW 4.879 x 1.990 x 1.803 od 86.700 780 2015

*Prihaja nova generacija, zato podatki o ceni veljajo le za (dražji) model coupe.

Ne zaustavlja se le na asfaltu

X5 je po dveh generacijah premora nazadnje le dobil možnost zračnega vzmetenja, ki v njegov svet prinaša nujno potrebno večopravilnost. Tako podkovane testne primerke smo vozili tako na mednarodni predstavitvi kot zdaj, ob začetku prodaje na slovenskih tleh. Še enkrat lahko potrdimo, da je X5 s tem postal predvsem udoben SUV.

Zaradi zračnega vzmetenja je postal tudi vsestransko uporaben na terenu. Hitro se zna preleviti v umazanega bavarca, njegove terenske zmogljivosti pa vam lahko še za odtenek izboljšajo v tovarni. V prvi fazi lahko kupec naroči posebne, nekoliko bolj terenske pnevmatike, v drugi fazi pa na opcijskem seznamu izbere še poseben paket offroad, ki prinaša različne vozne profile ter dodatne zaščite pod avtomobilom in ob njem.

BMW X5 smo preizkusili že v ZDA:

Šestvaljniki, večina bo dizlov

Tako kot pri vseh največjih tekmecih je tudi pri X5 edina izbira šestvaljnik. Pri nas so se na seznamu znašli najšibkejši xDrive 30d, stroj s štirimi turbinami xDrive M50d in skoraj nišni xDrive 40i. V Sloveniji bo z naskokom najbolj priljubljen najšibkejši motor, zato smo na domači predstavitvi seveda sedli vanj. V prvi vrsti gre za razmeroma uglajeno izbiro, ki zadovolji potrebe resnično širokega spektra kupcev.

Trilitrski šestvaljnik poganja ena turbina s spremenljivo geometrijo lopatic. Posodobljen direktni vbrizg goriva v zgorevalno komoro pošilja gorivo pod tlakom 2.500 barov. Na koncu je to dovolj za 195 kilovatov in 620 njutonmetrov navora, ki je na voljo od 2.000 do 2.500 vrtljajev na minuto.

X5 si zapomni zadnjih petdeset metrov svoje vožnje, zato lahko brez vpletanja voznika vzvratno prevozi identično pot, kot jo je prevozil voznik. Foto: Žiga Intihar

X5 še nikoli ni bil tako vsestranski

Značajsko še močnejši SUV je oblikovno ostal zvest tradiciji. Bolj kot o revoluciji govorimo o evoluciji. Oblikovalska ekipa je znatno povečala sprednji ledvički, ki sta, roko na srce, resnično ogromni. Na cesti tako deluje dominantno in ob pogledu v vzvratno ogledalo straši voznike spredaj. Zadek z ožjimi vodoravnimi lučmi deluje všečno in vsekakor bistveno manj nastopaško kot sprednji del. Da, BMW si je nekaj oblikovalskega manevrskega prostora pustil za prihod največjega, najdražjega in najprestižnejšega X7.

A mogočna obleka je le spremljevalec vozniško vsestranskega terenca. X5 se pelje tako dobro kot še nikoli. Res je, ni prva izbira, ko si Zračno vzmetenje močno pripomore k vsakodnevni uporabnosti in predvsem vozniškemu udobju. Foto: Žiga Intihar v mislih pričaramo zapeljive serpentine lokalnega hribovitega vzpona, a ta marljivi gospod se dobro upira fiziki. Z neverjetno količino mehanskega oprijema nas je kar nekajkrat presenetil.

Zračno dvoosno vzmetenje (doplačilo 2.549 evrov) neravnine požira z neverjetno lahkoto. Luknje postanejo nezaznavna ovira, vožnja pa je nadpovprečno udobna. Tudi v zavojih je nagiba karoserije manj, kot bi pričakovali za takšen model. Vozniško je povsem na ravni X3 in - ne pozabite - X3 se pelje fantastično.

Je pa zaradi vsakodnevne uporabnosti izgubil nekaj svoje ostrine. Štirikolesni pogon deluje v harmoniji s krmiljenjem zadnjih koles, a voznik potrebuje nekaj kilometrov, da se privadi na zavijanje zadnjih koles v smeri sprednjih koles. Preprosto se ne počuti najbolje na skrajnem robu zmogljivosti. Tam imajo še vedno prednost limuzine, vozniško pa se jih da v tem primeru bistveno bolj nadgraditi. X5 vozniku ponuja največ zadovoljstva, ko ga vozi hitro, a pri tem ne pretirava do skrajnih meja.

Nova zasnova potniške kabine prinaša kar nekaj novosti, a ohranja fizična stikala in stavi na uporabnost. Foto: Gašper Pirman