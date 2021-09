Prestižni bentley za četrt milijona: zdaj ima izpuh iz Slovenije

Bentley in Akrapovič sta skupaj razvila izpušni sistem za prestižni model GT continental. Rezultat so žlahtnejši zvok, nižja masa in tudi bolj odziven pogon.

Vse štiri cevi imajo ovalni zaključek, oplemeniten s titanom. Na njih so tudi napisi tako Bentleyja kot Akrapoviča. Foto: Bentley Znanje so združili inženirji Bentleyja in Akrapoviča. Ti so uporabili lasten titan in izpušni sistem izdelali iz tega materiala. Izpušni sistem je tako sedem kilogramov lažji kot originalni. Poskušali so izdelati kar najbolj močne cevi, lahke in odporne proti vročini. Cilj je bil tudi izboljšati tok plinov skozi cev, kar omogoča boljše delovanje pogonskega motorja. Ugodnejši je tudi pritisk zraka v turbinskem polnilniku, kar izboljša odzivnost pogona.

Avtomobil sicer poganja šestlitrski motor W12, ki zmore 484 kilovatov (650 "konjev") in 900 njutonmetrov navora. Do "stotice" pospeši v le 3,5 sekunde in doseže najvišjo hitrost 335 kilometrov na uro. Tak avtomobil stane krepko nad 200 tisoč evrov.

Razvoj tudi ob rekordu na Pikes Peak

Izpušni sistem je na zadku avtomobila težko spregledati. Vse štiri cevi imajo ovalni zaključek, oplemeniten s titanom. Na njih so tudi napisi tako Bentleyja kot Akrapoviča. Obe podjetji sta izpuh razvijali tudi na gorski dirki na Pikes Peak, na kateri je continental GT postal najhitrejši serijski avtomobil vseh časov.

Foto: Bentley