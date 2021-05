Presenečenje iz VW: razkrit kar prek LinkedIna

Medtem ko bo Seat oziroma Cupra kmalu razkril serijski avtomobil born, ki je dejansko zmogljiva različica električnega volkswagna ID.3 (z nekaj španskimi primesmi, jasno), so tudi v Volkswagnovem razvojnem oddelku iskali možnosti zmogljivejših različic svojih novih električnih avtomobilov. Nastal je koncept ID X, ki ga je na lastnem profilu na LinkedInu razkril predsednik znamke Ralf Brandstätter.

245 kilovatov moči, štirikolesni pogon, funkcija "Drift" ...

Sistemska moč pogona znaša 245 kilovatov (328 "konjev"). To je skoraj 130 "konjev" več kot trenutno najzmogljivejši serijski ID.3 (celo nekaj več kot ID.4 GTX z dvema motorjema). Koncept ima štirikolesni pogon (ID.3 ima pogon le na zadnji kolesi), maso vozila pa so uspeli znižati za 200 kilogramov. Kako so to dosegli, Brandstätter ni razkril. Do 100 kilometrov na uro pospeši v spoštljivih 5,3 sekunde, opremljen pa je celo s funkcijo "Drift". Namesto baterije s kapaciteto 62, so uporabili tisto s kapaciteto 82 kilovatnih ur.

Brandstätter je potrdil, da serijske proizvodnje za ID X ne bo, a pri prihodnjih modelih bodo pri Volkswagnu lahko uporabili mnoge "ideje" s tega vpadljivega koncepta.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen