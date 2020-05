Prepoved, ki je nihče ne upošteva #foto #video

Le malo pred Petrolovimi skladišči v Ljubljani je ob naselju prehod za pešce čez zelo prometno Zaloško cesto. Na prvi videz sicer nič nič posebnega, a vodi neposredno do prepovedanega prehoda čez železniško progo. Brez prečkanja proge do tega naselja z Zaloške ceste ni mogoče priti, pot okrog pa vodi po travi in traja enkrat dlje, zato znaka ne upošteva nihče. Posameznika, ki tu prečka progo, bi lahko doletela kazen od 200 do 500 evrov, a za to ni pristojna policija, nadzora inšpektorata ni. Lahko bi dejali, da tabla tam stoji zgolj za zaščito lastnika tira v primeru nesreče.

Že vsa leta, odkar obstaja naselje Klemenovih ulic v Zgornjem Kašlju na vzhodu Ljubljane, prebivalci na tem delu prečkajo progo, čeprav prehod ni urejen. S tem še vedno nadaljujejo kljub veliki rumeni opozorilni tabli, da je to prepovedano, ki so jo upravitelji industrijskega tira postavili pred nekaj leti.

Prehod za pešce skorajda vabi ljudi, naj prečkajo progo na točno tem delu, tabla pa jim to prepoveduje. Foto: Metka Prezelj

Na drugi strani ceste so travniki in priljubljen gozdiček za sprehajanje, prav tako je to najkrajša pot do približno tristo metrov oddaljene avtobusne postaje tik pred bencinsko črpalko. Prehod za pešce skorajda vabi ljudi, naj prečkajo progo na točno tem delu, tabla pa jim to prepoveduje in jim grozi s kaznijo.

Prehod za pešce je bil narejen zato, ker so pred ureditvijo Zaloške ceste pešci prečkali nevarno in zelo prometno cesto kljub temu, da prehoda ni bilo. To zdaj pomeni, da jih prehod napeljuje k prečkanju proge. Foto: Metka Prezelj

Če bi želeli znak upoštevati, bi morali vzdolž proge hoditi po uhojeni stezi na travniku, ki je del kmetijskega zemljišča, zato je občasno tudi pognojena, pot pa je precej neprimerna še posebno ob deževnih in zasneženih dneh. Poleg tega bi, če bi se zaradi prepovedi odpravili po tem delu, do avtobusne postaje potrebovali še enkrat toliko časa, kot ob nedovoljenem prestopu proge.

Če bi želeli priti do avtobusne postaje, bi morali prehoditi daljšo pot po travniku ob desni strani proge, ki vodi do zapornic in se nato vrniti nazaj. Foto: Metka Prezelj

Vlak pripelje je dvakrat dnevno

Vlak po progi mimo naselja pripelje le dvakrat dnevno – zjutraj in zvečer, zato prehod v vmesnem času sicer ni nevaren, kljub temu pa bi morali sprehajalci ob kontroli zaradi teh dveh korakov seči globoko v denarnico.

"Omenjeni prehod ne spada med prehode čez železniško progo, da bi lahko policija ukrepala po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) zoper pešce, ki nepravilno prečkajo železniško progo. Pristojnost izvajanja nadzora nad nepravilnimi prehodi pešcev čez železniško progo imajo v skladus 93. členom Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) inšpektorji za železniški promet," so nam povedali na policiji.

Kazen pa ni majhna. Če bi ob prehodu zares stal inšpektor, bi lahko posamezniku (v skladu s 103. členom ZVZelP-1) izrekel globo v višini od 200 do 500 evrov, so nam pojasnili na policiji. A inšpektorja na tem mestu po pripovedovanju prebivalcev naselja Klemenova še ni bilo.

Vlak tu pripelje le dvakrat dnevno. Foto: Metka Prezelj

Tabla naj bi s prepovedjo zagotavljala varnost

Postavljanje tabel z opozorili o prepovedanem prehodu čez tir postavlja upravljavec železniškega tira, so nam pojasnili na Inšpektoratu Republike Slovenije za infrastrukturo (IRSI). V tem primeru gre za vevško papirnico, do katere vodi industrijski tir.

Ker je prebivalce motila, je tablo pred časom nekdo že odstranil, a so postavili novo. Foto: Metka Prezelj Tabla, kot je ta, naj bi, po besedah IRSI, s prepovedovanjem prehoda zagotavljala varnost, a ob tem se pojavlja vprašanje, na kakšen način.

"Zaradi zagotavljanja varnosti železniškega prometa ter varnosti samih oseb, ki nimajo dovoljenja za gibanje na železniškem območju in se zadržujejo na njem ali v vlaku, zakon določa prepovedi, ki so navedene v 86. členu ZVZelP-1. Med njimi je tudi prepoved hoditi po tirih ali stati na tiru ali v njegovi neposredni bližini," so nam na IRSI odgovorili na vprašanje, kakšen je namen table, če je več kot očitno, da je pešci ne bodo upoštevali.

Na vprašanje, kakšna bi bila po njihovem mnenju ustrezna rešitev za prehod na tem mestu oziroma za to, da pešci, ki prehod prečkajo, ne bi bili v prekršku, so na IRSI odgovorili, da "gre za nedovoljen prehod. Prehajanje čez tire na tem mestu ni ustrezno, zato ga je upravljavec tudi označil, oz. s tablo opozoril kršitelje na prepoved. Problematiko prečkanja tira je potrebno reševati z upravljavcem oz. lastnikom industrijskega tira."

Pot vzdolž proge je neurejena steza po travniku, ki je ob deževnih dneh blatna, občasno pa tudi pognojena, saj gre za del kmetijskih površin. Foto: Metka Prezelj

"Na prepoved se ne ozira nihče"

Gre torej za še eno prepoved in še eno tablo, ki na tem mestu stoji zato, da se lahko v primeru nesreče odgovorni zaščitijo pred posledicami. Z izredno prometne ceste, po kateri vozijo težka tovorna vozila, prihaja veliko hrupa, zato je v prometnih konicah vlak mogoče preslišati.

Za nameček se je ta v preteklosti po tiru pripeljal ponoči celo brez opozorila in zapeljal čez prehod z zapornicami, o čemur smo tudi že pisali. Iz tega lahko bi lahko sklepali, da v slabi vidljivosti, še posebno pozimi, možnosti, da bi do nesreče lahko prišlo, ne moremo izključiti.

Tako je izgledala vožnja vlaka mimo dvignjenih zapornic in brez predhodnega opozorila po tem istem tiru 16. oktobra 2016, ob 19.01

[video: 60575 / ]

Kot nam je pojasnila mimoidoča sprehajalka, ki tako kot številni drugi, čez cesto na sprehod vodi svojega psa, se nihče ne ozira na prepoved, ki je ob tem, da druge rešitve ni, zanje moteča.

Na drugi strani prehoda je pot ob gozdičku, kamor prebivalci naselja hodijo na sprehode. Foto: Metka Prezelj

"Vsi hodimo tu, vključno z vsemi otroki, ki hodijo z avtobusom v šolo in prečkamo progo, kot da prepovedi ni. Vlak tukaj vozi samo dvakrat na dan, ob 7. uri zjutraj in ob 7. uri zvečer, so pa seveda zaradi lastne varnosti, če bi se karkoli zgodilo, tablo postavili. To tablo je nekoč že nekdo umaknil, pa so jo postavili nazaj in zdaj je tako, popolnoma skregano z logiko," je dejala sogovornica.

Opozorila je tudi na to, da je Zaloška cesta zelo prometna in omejitev 40 kilometrov na uro na dolgi ravnini redko kdo upošteva. Ker živi v prvi vrsti ob cesti, lahko redno spremlja tudi to, kako nekateri pregledno ravnino izkoristijo za to, da še bolj pospešijo, zato je prehod na tem delu v vsakem primeru nevaren in je tudi sama že večkrat dala pobudo za to, da bi se na tem delu naredili ležeči policaji ali bi se postavil radar, a so predlogi naleteli na gluha ušesa.

Prehod je tudi sicer zelo nevaren, saj le redki upoštevajo omejitev 40 kilometrov na uro. Foto: Metka Prezelj