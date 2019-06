Preobrat v Evropi? VW mora Čehom plačati 20 milijonov evrov

Sodišče v Pragi je odločilo, da so češki kupci avtomobilov znamk Volkswagen in Škoda z manipuliranimi dizelskimi motorji upravičeni do skupno 20 milijonov evrov odškodnin. Volkswagnova skupina se lahko na odločitev še pritoži.

Tako se je razpletla skupinska tožba kupcev nekdanjih avtomobilov znamk Volkswagen in Škoda, ki so uporabljali sporne dizelske motorje. Medtem ko so morali pri Volkswagnu v ZDA za odškodnine plačati več kot 27 milijard evrov, v Evropi do zdaj take prakse ni bilo.

Prelomna točka v evropskem delu Dieselgatea?

Marsikaj bi lahko spremenila odločitev sodišča v češki Pragi, ki je pozitivno rešila skupinsko tožbo 2.435 ljudi. Ker Volkswagnova skupina ni pravočasno utemeljila svojega položaja, je sodišče ugodilo zahtevi po odškodnini v višini 533 milijonov čeških kron (20,7 milijona evrov). Volkswagen se bo lahko na odločitev še pritožil.

»To je prelomna točka v evropskem delu tega primera. Doseči smo uspeli enako kompenzacijo kot v ZDA,« so češki mediji povzemali Františega Honse, odvetnika podpisanih pod skupinsko tožbo.

Pri Volkswagnu ali sodišču v Pragi za zdaj primera niso podrobneje komentirali, je poročal AutoNews Europe.