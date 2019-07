Prenova najbolje prodajanega kamperja v Evropi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na začetku leta je Volkswagen predstavil prenovljena transporterja in multivana, zdaj pa bo na vrsto prišla še popotniška california. Prenovljeno šesto generacijo tega najbolje prodajanega potovalnika so pri Volkswagnu napovedali z dvema skicama, ki prikazujeta oblikovne spremembe zunanjosti in notranjosti.