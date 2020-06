Prenova in pol: bo to najlepši karavan pri nas? #foto

Arteon je že leta 2017, ko so ga prvič predstavili, predstavljal določen odmik od preostale Volkswagnove modelne palete. Oblikovno bistveno bolj drzen in nastopaški ostaja tudi po prenovi, a je tokrat na voljo tudi kot karavan. V zadku karavana se skriva prtljažni prostor s 565 litri prostornine (563 litrov je velik prtljažnik pri limuzini), ob podrti zadnji klopi pa se ta razširi na 1.632 litrov (1.557 litrov pri limuzini). Kot pravijo pri Volkswagnu, je prtljažni prostor pri karavanu znatno večji od uradnih številk, ker so velikost prtljažnika merili le do prtljažne police.

Notranjost po meri paradnega konja znamke

Arteon je oblikovno ostal zvest predhodniku, oblikovna ekipa je malenkost popravila nos z novo svetlobno linijo, ki vizualno povezuje Foto: Volkswagen oba žarometa. Spremembe so tudi drugod manjše, nekoliko več je kromiranih delov, spremenjena sta zaključka izpušne cevi in drugačna sta zadnja žarometa.

Pri predhodniku je največ kritik letelo ravno na potniško kabino, ki ni bila dovolj ekskluzivna za paradnega konja znamke. Pri Volkswagnu so zdaj poskrbeli za malo več dinamike in premijskega občutka. Vgradili so nov volanski obroč, osrednjo konzolo opremili z drsniki, občutljivimi na dotik, prek katerih voznik upravlja klimatsko napravo.

V armaturno ploščo so vgradili novo večopravilno enoto MIB3 z brezžično podporo za Android auto in Apple carplay, celotno potniško kabino obdaja ambientalna osvetlitev (30 različnih barv) in možnost zvočnega sistema harman/kardon.

Foto: Volkswagen

Varčni ekolog ali divji športnik

Pri obeh karoserijskih različicah bo na voljo širok spekter motornih opcij. Varčnim voznikom je na voljo priključni hibrid, vzet iz passata GTE, s 160 kilovati. Za zdaj pri Volkswagnu še niso razkrili drugih pomembnih informacij, obljubljajo le dolg doseg v električnem načinu. Na drugi strani bodo tisti najbolj divji kupci lahko izbrali paket R, ki prinaša dvolitrski štirivaljni motor z 235 kilovati, štirikolesni pogon z vektoriranjem navora in športni zunanji videz.

Ker gre za prenovo in arteon še vedno sloni na starejši arhitekturi MQB, motorji ne bodo poznali tehnologije blagega hibrida, ki je postala ključni element novega golfa.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen